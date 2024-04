Labdarúgó NB I - Izgalmassá válhat a végjáték

2024. április 25. 11:04

Ha a Kisvárda megveri a Fehérvárt, izgalassá válhat az alsóházi végjáték. Még három klub fölött is ott lebeghet a kiesés veszélye. A dobogós hely megszerzéséért is élesedhet a harc. A Mezőkövesd múlt vasárnapi kiesése után a Kisvárda is búcsúzhat az élvonaltól a labdarúgó NB I hét végi 30. fordulójában.

A várdaiak az öt forduló óta veretlen, a tabella második helyére fellépő Fehérvárt fogadják vasárnap, egy nappal a tizedik Újpest debreceni fellépése után. Feczkó Tamás együttesének jelenleg kilenc pont a hátránya fővárosiakkal szemben, azaz a matematikai esélyük megőrzéséhez a várdaiak nem szerezhetnek kevesebb pontot a lila-fehéreknél. Mindez azt is jelenti, hogy győzelemmel a Kisvárdának mindenképpen maradna matematikai esélye élvonalbeli tagsága megőrzésére.



A Diósgyőr vendégeként pályára lépő Kecskemétnek egy pontra van szüksége a biztos bennmaradáshoz, míg a ZTE-nek a forduló pénteki nyitómérkőzésén kellene ehhez legyőznie a Puskás Akadémiát. Ugyanakkor bármilyen eredmény elég a két csapatnak, amennyiben a Kisvárda vasárnap nem nyer.



A már biztos bajnok Ferencváros az MTK otthonában lép pályára az örökrangadón, míg a harmadik helyen álló, legutóbbi öt meccsén vereséget szenvedő Paks az élvonalból búcsúzó Mezőkövesd ellen szakíthatja meg negatív sorozatát.

A 30. forduló programja:

péntek:

Zalaegerszegi TE FC-Puskás Akadémia FC 20.00

szombat:

Paksi FC-Mezőkövesd Zsóry FC 14.30

Diósgyőri VTK-Kecskeméti TE 17.00

Debreceni VSC-Újpest FC 19.30

vasárnap:

Kisvárda Master Good-Fehérvár FC 15.15

MTK Budapest-Ferencvárosi TC 17.45



1. Ferencvárosi TC 29 20 5 4 71-26 65 pont - már bajnok

2. Fehérvár FC 29 15 5 9 51-38 50

3. Paksi FC 29 15 5 9 46-39 50

4. Puskás Akadémia FC 29 12 10 7 49-30 46

5. MTK Budapest 29 12 7 10 40-52 43

6. Debreceni VSC 29 12 6 11 45-39 42

7. Diósgyőri VTK 29 11 7 11 48-49 40

8. Kecskeméti TE 29 11 4 14 40-44 37

9. ZTE FC 29 10 6 13 49-56 36

10. Újpest FC 29 10 4 15 38-61 34

11. Kisvárda Master Good 29 7 4 18 32-46 25

12. Mezőkövesd Zsóry FC 29 5 5 19 25-54 20 - már kiesett

MTI; Gondola