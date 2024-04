Letartóztattak egy pécsi kábszerbűnözőt

2024. április 25. 19:00

Kábítószer-kereskedelem miatt rendelte el a Pécsi Járásbíróság csütörtökön egy helyi férfi letartóztatását, aki külföldi weboldalakról rendelt és adott tovább kábítószert - közölte a Pécsi Törvényszék az MTI-vel.

A bíróság közleménye szerint a nyomozás eddigi adatai alapján a gyanúsított két webshop vezető tisztségviselőjeként külföldi weboldalakról szerzett be, majd értékesített tovább kábítószert és új pszichoaktív anyagot tartalmazó készítményeket.



A férfi - akinek lakóhelyén nagy mennyiségű kábítószergyanús anyagokat és kábítószer-kereskedelemhez szükséges eszközöket is találtak - a megrendelt csomagokat részben személyesen, részben pedig csomagküldő szolgálatokon keresztül adta el, és tevékenységével legalább 74 millió forintot keresett.



Az ügyész a bíróság határozatát tudomásul vette, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be, a végzés így nem végleges.

MTi