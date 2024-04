A legnagyszerűbb emberi közösség a család

2024. április 25. 22:09

A magyar kormány azért támogatja a családokat, mert a nemzet jövője szempontjából a legegyszerűbb és legnagyszerűbb emberi közösség a család - jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Hajdúböszörményben.

Latorcai Csaba A magyarországi családtámogatási rendszer és az uniós trendek címmel rendezett kerekasztal-beszélgetésen a legfontosabb célként azt jelölte meg, hogy "egészséges és boldog családok egészséges és boldog nemzetet alkossanak".



A kereszténydemokrata politikus kitért a június 9-ei választásra is, amelyet sorsdöntőnek nevezett. Szerinte ugyanis "soha nem látott mértékben igaz, hogy nyugatról a liberálisok és a dollárbaloldal emberei el akarják pusztítani, szét akarják rombolni a családokat, hogy ne legyen többé ellenállás az ő törekvéseikkel szemben".



"Ne legyen ellenállás azzal a szellemi gyarmatosítással szemben, amely relativizálja az egész embert, hisz abban a pillanatban, amikor már nem alapelv, hogy az apa férfi, az anya nő, az az emberi mivoltunkat kérdőjelezi meg" - tette hozzá az államtitkár.



Latorcai Csaba kiemelte: a család felbomlása a nemzet felbomlásához vezet, s Magyarországon a dollárbaloldal még mindig nem tekinti önmagában támogatni valónak a családokat.



"Szétzúznák a családpolitikát" - mondta, majd ismertette azokat a mérföldköveket, amelyek 2010-től jellemzik az Orbán-kormány családpolitikáját. Külön szólt a 2024 januárjával bevezetett változásokról, és azt mondta, a csok plusz bevezetése hatalmas siker, mint ahogy a megtartott és 50 százalékkal emelt falusi csok is. Fontosnak nevezte, hogy a "hétköznapokon is segítenek" a megélhetés biztosítása érdekében, a bérek növelésével.



Az a cél, hogy Magyarország 2030-ra az Európai Unió öt legélhetőbb országa közé tartozzon - mondta az államtitkár.



Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára azt mondta, a magyar családtámogatási rendszer legfontosabb pillérei az otthonteremtés támogatása, az anyagi biztonság megteremtése a családok számára, illetve a munka és a magánélet egyensúlyának biztosítása.



Hozzátette: Magyarországnak családbarát kormánya van, a támogatási rendszer az egész életutat lefedi. Kitért arra, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt a háztartások jövedelme, a gyermekes háztartásoké pedig jóval nagyobb mértékben.



Az államtitkár a munka és a magánélet egyensúlyáról szólva fontosnak nevezte, hogy a munkába visszatérő szülők biztonságban tudják a gyerekeiket a bölcsődékben. 2010-hez képest ma három és félszer annyi, minden harmadik településen van bölcsőde, a férőhelyek száma pedig megduplázódott - jelezte.



Hozzátette: a 2023-ban bevezetett intézkedésekkel - például a 30 év alatti anyák szja-mentessége, diákhitelük elengedése - azt szeretnék ösztönözni, hogy minél korábban szüljenek a nők. Akkor ugyanis nagyobb esély van arra, hogy a világra jött gyereknek testvére is születik - jegyezte meg.



Hornung Ágnes is részletesen beszélt a fórumon a csok plusz sikeréről, a falusi csokról, az emelt összegű babaváró támogatásról és a júniustól induló otthonfelújítási támogatásról.

mti