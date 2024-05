Kiskorúakat zaklatott – hat év

2024. május 9. 14:22

Két kiskorú szexuális zaklatása miatt ítélt elsőfokon 6 évre egy férfit a Budapest Környéki Törvényszék csütörtökön - tudatta a bíróság honlapján.

Az eljárás adatai szerint a vádlott a család barátja volt, 2014-2015-ben többször vigyázott a két kiskorú sértettre. A kisebbik sértettet többször fürdette, s eközben szexuálisan zaklatta. Cselekményét a kislány kérésére sem hagyta abba, emiatt a gyermek a konyhába zárkózott be. A férfi éjjelente is szexuálisan közeledett a mellette fekvő sértetthez, továbbá a másik sértettet szexuális cselekményre szólította fel, amikor pedig a kislány a kérésnek nem tett eleget, a férfi megütötte.



Súlyosan kötelességszegő magatartásával a vádlott mindkét felügyeletére bízott kiskorú sértett értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődését veszélyeztette.



A törvényszék csütörtökön kihirdetett elsőfokú ítéletével a vádlottat folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak és folytatólagosan elkövetett szexuális kényszerítés miatt 6 év börtönnel sújtotta. A védő felmentés, illetve enyhítés miatt nyújtott be fellebbezést, így az ítélet nem jogerős.



Az ítélethirdetés során a vádlott rosszul lett, mentők szállították kórházba.

mti