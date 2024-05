Ukrán dróncsapás oroszországi olajfinomítóra

2024. május 9. 17:59

Egy ukrán nagy hatótávolságú drón csapást mért csütörtökön az oroszországi Baskírföldön lévő, a Gazprom orosz óriásvállalathoz tartozó szalavati kőolajfinomítóra - közölte az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) az Ukrajinszka Pravda hírportállal.

A drón eltalált egy krakkoló - szénhidrogént tartalmazó anyagot hevítéssel átalakító - egységet. Az SZBU kiemelte, hogy a drónjuk történelmi rekordot állított fel, mivel 1500 kilométer távolságot tett meg.

A Gazprom Nyeftyehim Szalavat Oroszország egyik legnagyobb olajfinomító és petrolkémiai termelőkomplexuma. Benzin, gázolaj és egyéb kőolajtermékek gyártására specializálódott - írta az ukrán hírportál.



Az SZBU-nál arról is beszámoltak, hogy drónjaik eltaláltak két olajátrakodó telepet az oroszországi Krasznodari területen, az Anapa melletti Jurovka faluban. Az SZBU szerint ezek az olajraktárak olyan átrakodó létesítmények, amelyekből a Krím félszigeten lévő orosz csapatokat látják el üzemanyaggal. Az Ukrajinszka Pravda visszautalt arra, hogy az orosz média csütörtökre virradó éjjel történt dróntámadásról számolt be Jurovka községben, és arról is írt, hogy az oroszországi Belgorod városában robbanások történtek, és nagykiterjedésű tüzek keletkeztek. Az ukrán hírportál arra emlékeztetett, hogy az ukrán szakszolgálatok az esetek zömében hivatalosan nem kommentálják az orosz hadiipari komplexum és a védelmi ipart tápláló oroszországi létesítmények elleni dróntámadásokat, ugyanakkor az SZBU és a katonai hírszerzés többször is hangsúlyozta, hogy ezek legitim célpontok, mivel Ukrajna az ellene tíz éve megindított háborúban erőfölénnyel rendelkező agresszor országgal áll szemben.



Nazar Volosin, a keleti országrészben harcoló Horticja hadműveleti és stratégiai csapatcsoport szóvivője egy csütörtöki tévéműsorban elmondta, hogy katonáik megsemmisítették az orosz támadócsoportok egy részét, amelyeknek sikerült benyomulniuk egy üzembe a donyecki régióban, Krasznohorivka városában. Az orosz veszteség mértékéről nem ejtett szót. Biztosított afelől, hogy az ukrán erők visszatartják az orosz csapatok előrenyomulását Krasznohorivkában és környékén, ahol heves harcok dúlnak.



Mikola Olescsuk, az ukrán légierő parancsnoka arról számolt be, hogy az éjjel az ukrán légvédelem 17 Sahid csapásmérő drónt semmisített meg Odessza térségében abból a húszból, amellyel Oroszország Ukrajnát támadta.



Az ukrán vezérkar csütörtöki harctéri helyzetjelentése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg megközelítette a 479 ezret. Az ukrán erők szerdán megsemmisítettek egyebek mellett 11 orosz harckocsit, 23 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 47 drónt.

mti