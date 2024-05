Csaknem 50 futballpálya épült a Felzárkózó Települések Programban

2024. május 10. 17:22

Eddig országszerte csaknem ötven településen épült futballpálya a Felzárkózó Települések Program keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Belügyminisztérium együttműködésében - mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár pénteken Értényben.

Potápi Árpád János, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, a Tolna vármegyei településen épült rekortán pálya átadásán hozzátette, a programba bevont falvakban élő gyerekek ezzel olyan lehetőséget kapnak, amelyre korábban nem volt példa az országban.



Ismertetése szerint egy-egy pálya értéke mintegy 120 millió forint, az értényi létesítmény 104 millió forintba került.



Beszélt arról is, hogy a program szakmai megvalósításában részt vesz a Máltai Sportegyesület, amely a labdarúgással hasznos elfoglaltságot nyújt a helyi fiataloknak, és ezzel támogatják a helyi közösségek kialakulását, közvetetten a bűnmegelőzést és az egészséges életmódot.



Kiemelte, a sport a felzárkózó településeken a szeretetszolgálat Jelenlét módszertanának a szociális munkát kiegészítő, alapvető tevékenysége.



Az államtitkár kitért arra is, hogy Értény 2019 és 2024 között 523 millió forint támogatást nyert el európai uniós operatív programok, illetve a Magyar falu program forrásaiból, a pályaépítési programmal együtt 627 millió forint érkezett a településre.



A szeretetszolgálat Jelenlét programja 2020-tól működik a 720 fős községben. Kiss Dávid, a Máltai SE elnöke az MTI-nek elmondta, a 22 méter széles és 44 méter hosszú pályát kosárlabdapalánkkal és futballkapukkal is ellátták, a sportegyesületnek Értényben 25 gyermek a tagja, a csapat a felzárkózó települések országos bajnokságára készül.



mti