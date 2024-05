A Szolidaritás tüntetett Varsóban

2024. május 10. 18:12

A lengyel fővárosban pénteken tüntetést tartottak az Európai Unió (EU) zöld megállapodása ellen, a demonstráció idején a legnagyobb lengyelországi szakszervezet, a Szolidaritás aláírásgyűjtést indított az uniós klímapolitikáról szóló lengyelországi népszavazás támogatására.

A tiltakozáson a varsói főpolgármesteri hivatal szerint 30-35 ezer ember vett részt. A Szolidaritás ennek tízszeresére, 250-300 ezerre becsüli a részvételt.



A varsói Királyi Vár előtti téren összegyűlt, lengyel zászlókat lengető tömeg a belvároson át a parlament épülete elé vonult.



A Szolidaritás agrártagozata által kezdeményezett tüntetéshez a szakszervezet más ágai is csatlakoztak. A meneten jelen voltak emellett a fő ellenzéki tömörülés, a Jog és Igazságosság (PiS) képviselői is, köztük Jaroslaw Kaczynski pártelnök.



Kaczynski csütörtökön aláhúzta: a PiS nem pártként vesz részt a Szolidaritás tüntetésén, képviselői állampolgárként csatlakoznak hozzá, tiszteletben tartva a szervezők szándékát, hogy az akció mentes legyen a pártpolitikától.



Piotr Duda, a Szolidaritás elnöke a tüntetés előtt rendezett pénteki sajtóértekezletén szintén hangsúlyozta: a varsói menet politikamentes, ezért politikusok a tervek szerint nem mondanak beszédet az akció során. "Az egész politikai osztályban csalódtunk, ezért utcára kell vonulnunk nekünk, állampolgároknak" - jelentette ki a szakszervezeti vezető.



Közölte: a tüntetés során a Szolidaritás aláírásokat gyűjt, amelyek alapján népszavazást kezdeményeznének arról, Lengyelország folytassa-e az uniós zöld megállapodásban foglalt klímapolitika megvalósítását.



A pénteki menet során a tüntetők az Európai Bizottság varsói képviseletének székházánál is felvonultak, ahol benyújtották az uniós klímapolitika ellen tiltakozó petíciót.



A lengyel gazdák február eleje óta folytatnak a közutak blokádjaival járó országos tiltakozást az EU zöld megállapodása miatt, és az ukrán mezőgazdasági termékek behozatala ellen. A tiltakozásnak a lengyel-ukrán határátkelők blokádja is részét képezte, amely viszont április végén véget ért.



Csütörtök délután a gazdák 11 fős csoportja ülősztrájkot kezdett a varsói szejm épületében. A tiltakozók azt követelik, hogy Donald Tusk kormányfő találkozzon velük.



Az ülősztrájkot folytatókkal találkozott pénteken a Piotr Duda vezette szakszervezeti küldöttség. Duda a szejmben átadta a Szolidaritás követeléseit Szymon Holowniának. A házelnök megígérte, hogy a petíció tartalmát ismertetni fogja az alsóházi képviselőkkel.



A tüntetés végén a szejm előtt mondott beszédében Piotr Duda aláhúzta: a tiltakozók nem utasítják el a zöld környezet, de a lengyel gazdaságnak fokozatos átállásra van szüksége, amelyről párbeszédet kell folytatni az EU-ban. Közölte: a népszavazási kezdeményezést pénteken több mint 150 ezren írták alá, és legalább egymillió aláírást akarnak összegyűjteni.



A lengyel jog szerint a népszavazási kezdeményezést a szejm hagyja jóvá, illetve az elnök írhatja ki a referendumot, miután a kezdeményezést a szenátus is jóváhagyta.



mti