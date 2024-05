Békemenet június 1-jén

2024. május 10. 19:08

Magyarország maradjon a béke szigete! mottóval Békemenetet szervez június 1-jén a Margitszigeti Nagyrétre a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA).

Az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben hozzátették: legyen aznap a Margitsziget szimbolikusan a béke szigete.



A közlemény szerint Brüsszel a háborúra készül, a magyar dollárbaloldali politikusok pedig támogatják ebben. "Az európai vezetők háborús lázban égnek. Pénz, fegyverek és harci eszközök küldése után már tervezik a katonai segítségnyújtást is. Sőt, a francia elnök már az atomfegyverek használatáról is megnyitná a vitát. Meg kell állítanunk a háborús őrületet!" - írták.



"Mi, magyarok, a világháborúk borzalmai árán tanultuk meg, hogy a béke és csakis a béke az egyetlen elfogadható álláspont. Magyarország ma a béke szigete. És azt szeretnénk, ha ez így is maradna. Minden békeszerető embert, a menetet szervezők arcaival, szeretettel várunk!" - áll a közleményben.

mti