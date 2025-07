Németh Zsolt: Ránk számíthatsz! mottóval és rendkívül erős nemzetközi részvétel mellett zajlik az idei Tusványos

Ránk számíthatsz! az idei tusványosi nyári szabadegyetem és diáktábor mottója - mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, a szabadegyetem egyik alapítója szerdai budapesti sajtótájékoztatón.

2025. július 9. 17:05

Németh Zsolt, a július 22-27. között megrendezendő XXXIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor programját ismertetve elmondta: a nyár kiemelkedő közéleti eseménye a tusványosi rendezvény, amely a szabadegyetem és a fesztivál egyedülálló ötvözete. "A leglazább szabadegyetem, legelgondolkodtatóbb fesztivál", ahol az idén 40 helyszínen, 500 programot bonyolítanak le öt nap alatt és közel ezer előadót fogadnak - ismertette.

Ránk számíthatsz!

Kiemelte:

a Ránk számíthatsz! mottóval az emberiességet, a megbízhatóságot és a kiszámíthatóságot kívánják kifejezni abban a nem könnyű gazdasági, szociális és politikai helyzetben, amelyben vagyunk.

Gyors kilábalást, változást várni nem feltétlenül lehet - prognosztizálta a kormánypárti politikus, aki aláhúzta: ami rajtuk, a magyar közéleten múlik, igyekeznek megtenni, akár geopolitikai, akár társadalompolitikai, akár nemzetpolitikai értelemben.

A geopolitikai vonatkozást meghatározza egy globális hatalmi átrendeződés, két nagyon súlyos, Magyarországot is közvetlenül érintő háború. Mindez értelmezése szerint azt eredményezi, hogy visszatér a diplomácia kora, amikor az illúziók további kergetése és a nyers erő sem járható út már. Szükség van a professzionális diplomáciára, párbeszédre az átalakuló világrendben - hangsúlyozta.

Donald Trump közvéleménykutatója és Margaret Thatcher korábbi brit miniszterelnök beszédírója is Tusnádfürdőre érkezik

Rendkívül erős nemzetközi részvétel mellett zajlik az idei Tusványos. Vendég lesz Tony Abbott volt ausztrál miniszterelnök, várják Janez Jansa volt szlovén miniszterelnököt, Lord David Frostot, a Brexit fő tárgyalóját az Egyesült Királyságból. Ismét ellátogat Tusványosra John O'Sullivan, a Danube Intézet vezetője, aki Margaret Thatcher korábbi brit miniszterelnök beszédírója volt, valamint várják John McLaguchlin, Donald Trump közvéleménykutatóját is. Érkeznek vendégek Libanonból, Kambodzsából, Venezuelából, Lengyelországból, Németországból.

A magyarországi választási kampány előszelét jócskán lehet már érzékelni: idén is megrendezik a magyar pártpolitikai kerekasztalt, a szombati napon előadást tart Tőkés László, akit a hagyományoknak megfelelően Orbán Viktor miniszterelnök előadása követ. A magyar kormány közel fele - jelen állás szerint hét miniszter - vesz részt a tábor eseményein - ismertette. Új panelként a fogyatékkal élő honfitársainkról és a roma felzárkóztatásról is szó lesz, Kárpát-medencei kitekintéssel és gazdag programkínálattal jelentkezik a Danube Intézet is.

A nemzeti összetartozás kiemelt helyet kap a szabadegyetem programján, az egész Kárpát-medencei magyarság képviselteti magát a meghatározó erdélyi jelenlét mellett.

A kultúra, a sport és a szórakozás is nagy jelentőséggel bír, ismét visszatér a teátrum sátor, lesznek színházi előadások. Kiemelte, a népzenei programoknak otthont adó Kriza János csűrt, amelynek külön jelentőséget ad a névadó halálának századik évfordulója. Fellép majd többi között Berecz András, Berecz István, Sebestyén Márta.

A könnyűzenei kínálatot színesíti a Tankcsapda, a Margaret Island, a Neoton, a Republic és Rúzsa Magdi fellépése.

Cél, hogy a válságok megoldására kitekintést nyújtsanak, azoknak értelmezési keretet adjanak

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy minden esztendőben újabb és újabb kihívásokkal szembesülnek a szervezők. Idén az a cél, hogy a válságok megoldására kitekintést nyújtsanak, azoknak értelmezési keretet adjanak. Lehetőséget szeretnének teremteni a valódi párbeszédre - hangsúlyozta.

A résztvevő partnerek száma évről évre nő, ennek a kihívásnak próbálnak most is eleget tenni - jelezte.

A teljes politikai palettát igyekeznek elhozni Erdélyből, a rendezvények fő helyszíne a Kós Károly sátor lesz, ahol terítéken lesznek a nyelvi jogok, az autonómia, a Székelyföld helyzete, a romák helyzete, de szó lesz a parajdi katasztrófáról is. A sporttémákról elmondta: érkezik Bölöni László labdarúgó és edző, szó lesz a székelyföldi hoki helyzetéről is, kiemelten arról, hogy idén a Csíkszereda feljutott a legmagasabb román ligába.

A tábor applikációját folyamatosan töltik fel, a www.tusvanyos.ro oldalon folyamatosan megtalálhatók lesznek az események, az esetleges változások, a fősátornak számító Lőrincz Csaba sátor összes előadását online közvetítik.

A táborba minden nap 16 óráig ingyenes a belépés

Bánfalvi Katalin magyarországi főszervező, a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány irodavezetője elmondta, a táborba minden nap 16 óráig ingyenes a belépés. A szombati előadásra a www.tusvanyos.ro oldalon lehet külön jelentkezni.

MTI/Gondola