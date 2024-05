A pénzügyi bűnözés elleni küzdelem

2024. május 19. 07:12

A pénzügyi szolgáltató központoknál (bankok, biztosítók) hatékony, rugalmas és információvezérelt kockázatértékelésre van szükség a pénzügyi bűnözés (például a csalások) elleni küzdelemben - állítja a Deloitte tanácsadó cég az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Horváth Csaba, a Deloitte pénzügyi bűnözéssel foglalkozó csapatának szakértője elmondta, hogy a kockázatértékelés a biztosítók és a bankok számára egyet jelent az őket érintő veszélyek azonosításával és a felmerülő problémák megoldásával. Ebben kiemelt szerepet kap a ügyfelek átvilágítása, amely során az érintettekről a pénzintézet kockázati profilt alkot, amelyben vizsgálják egyebek mellett az ügyfelek állampolgárságát, jövedelemigazolását, azt, hogy van-e köztartozásuk. Céges számla nyitásánál azt is ellenőrzik, hogy az adott vállalkozás milyen ágazatban dolgozik - a szerencsejátékkal foglalkozó cégeket például a bankok kockázatosabbnak ítélik más cégekhez képest.



A bankok az adatok kiértékelését követően a cégeknél és magánszemélyeknél is alacsony, közepes vagy magas kockázatúnak jelölhetik az adott ügyfelet. Fontos azonban tudni, hogy e kategóriák átjárhatóak, hiszen a bankok folyamatosan monitorozzák az ügyfelek számláit, vizsgálják például, hogy kikkel üzletelnek, érkeznek-e nagyobb összegek a számlára bizonytalan forrásból. Mindezek vizsgálata törvényi kötelezettségük is - jegyezte meg a szakértő.



Azonban rámutatott: a pénzügyi bűnözéssel összefüggő fenyegetések folyamatosan változnak és egyre összetettebbé válnak, például a mesterséges intelligencia megjelenésével. Ezért Horváth Csaba szerint a bankoknak a törvényileg követelt minimumtól el kellene mozdulniuk az információvezérelt, proaktív, dinamikusan változó kockázatértékekés felé, hogy a mostaninál jóval pontosabb képet kapjanak az ügyfeleik által őket érintő veszélyekről.



A proaktív kockázatértékelési megközelítésre áttérés egyesíti a belső forrásokból származó információkat a nyílt forrásból származó, illetve a köz- és magánszféra közötti információmegosztó platformokon elérhető információkkal - ismertetik a közleményben.



A tanácsadó cég szerint elengedhetetlen egy továbbfejlesztett módszertan bevezetése is a fenyegetések változó környezetének kezelésére. Ez magában foglalja az eredendő kockázat értékelését és számszerűsítését, valamint a jelenlegi kontrollok hatékonyságának értékelését.



A kockázatértékelés nagyobb mértékű integrálása a kontrollkeretrendszerhez pedig azt teszi lehetővé, hogy a kockázatok változásakor felgyorsítsák az újraértékelés folyamatát. Ez segít csökkenteni a kockázatok kezelésével és a változásokra való reagálással kapcsolatos, gyakran jelentős költségeket - emeli ki a Deloitte.



A Deloitte könyvvizsgálati, valamint adó- és egyéb tanácsadási, továbbá jogi szolgáltatásokat nyújt állami és magáncégek részére egyaránt. Több mint 150 országban jelen lévő hálózatán keresztül a Deloitte segíti ügyfeleit, hogy megfeleljenek az előttük álló üzleti kihívásoknak.

mti