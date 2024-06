Kanász-Nagy Máté: Karácsony Gergely lépjen vissza!

2024. június 1. 13:16

Karácsony Gergely visszalépését szorgalmazta a főpolgármester-jelöltségtől Kanász-Nagy Máté, az LMP frakcióvezető-helyettese a Facebook-oldalán is közvetített sajtótájékoztatóján szombaton.

Az ellenzéki politikus rámutatott, hogy Karácsony Gergely az 5 évvel ezelőtti főpolgármester-jelölti vitán tett három ígéretet, ám egyiket sem tartotta be. Karácsony azt ígérte, hogy 1000 focipályányi új zöldterületet ad át Budapesten, ezzel szemben 10-et sikerült, ha ebbe beleszámít a Puskás Aréna és az Atlétikai Stadion is. Megígérte azt is, hogy 10 év alatt 10 százalékra emeli Budapesten a bérlakásállományt, és ennek felét már az első 5 évben teljesíti. Ám, ezzel szemben az elmúlt 5 évben még csökkent is ez az arány. Továbbá azt is ígérte 5 éve Karácsony Gergely, hogy nem indul a következő választáson, ha nem lesz akadálymentes minden fővárosi közintézmény.



"Nem lett." Sőt, maga Karácsony Gergely is adott át olyan épületet, a Merlin Színház felújított épületét, ami nem akadálymentes - jegyezte meg Kanász-Nagy Máté.



"Vannak az ígéretek, és van a valóság", mellyel Vitézy Dávid, az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület főpolgármester-jelöltje szembesítette a pénteki főpolgármesteri vitán Karácsony Gergelyt. Ezután a jelenlegi főpolgármester előtt két út áll: vagy nyilvánvalóvá válik, hogy nem lehet hinni az ígéreteiben, vagy megtartja szavahihetőségét és visszalép az újabb főpolgármester-jelöltségtől - mondta az LMP frakcióvezető-helyettese.



"Karácsony Gergely egyszer már visszalépett egy választás előtt, tegye meg ezt újra!" - jegyezte meg az ellenzéki politikus.



Kanász-Nagy Máté szerint van "reális alternatíva", az LMP által jelölt és támogatott Vitézy Dávid szakértők által összeállított 101 pontos programja betartható vállalásokat tartalmaz.



Az ellenzéki politikus arra bíztatta a választókat: szavazzanak Vitézy Dávidra!

mti