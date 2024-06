Román politikus vád alatt

2024. június 5. 16:32

A román legfőbb ügyészség bűnügyi vizsgálatot indított az európai parlamenti (EP-) választásokon függetlenként induló jelöltek egyikével szemben, akinek "egy parlamenti párt elnöke" felbujtóként segített meghamisítani az induláshoz szükséges támogató aláírások egy részét - közölte szerdán a vádhatóság.

George Simion, a - másik négy parlamenti párt által szélsőségesnek nevezett - Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke a közösségi oldalán közvetve megerősítette, hogy ő az ügyészségi közlemény által meg nem nevezett pártelnök.



"A rendszer kétségbeesése tetőfokra hágott. El akarják tünteti az AUR-t a szavazólapról! Megkezdődött! Tucatnyi munkatársamat, a választási kampánystábunk tagjait tanúként idézték be, hogy rólam jelentsenek" - írta Facebook-oldalán a pártvezető.



Az ügyészség közleménye szerint Simion utasítására április 9-én, a jelöltségek iktatásának határideje előtt egy nappal, a párt mintegy 50 tagja és a parlament több alkalmazottja gyűlt össze az AUR székházában, hogy több ezer aláírást hamisítson a függetlenként induló Silvestru Sosoaca jelöltségéhez. A támogatói íveken létező személyek valós adatait tüntették fel, akiknek odahamísították az aláírását - részletezte a vádhatóság.



Mivel így sem gyűlt össze a szükséges 100 ezer aláírás, az AUR aktivistái a korábban hamisított aláírások fénymásolatával pótolták a hiányt. Az április 10-én leadott iratok alapján a központi választási bizottság április 11-én hivatalosan is jóváhagyta a jelölt indulását az EP-választáson - közölte a legfőbb ügyészség.



A bukaresti média korábban azt is közölte, hogy a legfőbb ügyészség az ügyben beidézte, és rendőrökkel vitette be kihallgatásra Silvestru Sosoacát, a parlamenti botrányairól elhíresült korábbi AUR-szenátor - az SOS Romania pártot megalapító - Diana Sosoaca válófélben lévő férjét.



mti