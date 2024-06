Az uniós ügynökség elismerte, hogy az EU-ban növekszik a szegénység

2024. június 5. 22:04

Gebauer Szabolcs, az MTI tudósítója jelenti: Az emelkedő megélhetési költségek miatti szegénység növekvő szintje, a demokrácia elleni tartós fenyegetések, a széles körben elterjedt rasszizmus és a migrációval összefüggő kihívások veszélyeztetik az alapvető jogok védelmét Európában - írta az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) szerdán nyilvánosságra hozott éves jelentésében.

Az unió bécsi székhelyű alapjogi ügynöksége jelentésében azt írta: az emelkedő energia- és megélhetési költségek miatt minden ötödik ember szegénységbe süllyedt az Európai Unióban. A szegénység csökkentésére irányuló nemzeti intézkedések ellenére a gyermekek és a kiszolgáltatott háztartások, például az egyszülős, roma és migránscsaládok gyermekei vannak a legnagyobb veszélyben - figyelmeztettek.



A migrációs kihívásokkal kapcsolatban kiemelték: a nemrégiben elfogadott uniós migrációs és menekültügyi paktum rögzítette szabályok erősebb jogvédelmet biztosítanak az EU határaira érkezettek számára. Az alapvető jogok betartásának nyomon követésére és a gyermekvédelemre vonatkozó új szabályok, valamint a jogsértésekről szóló bejelentések kivizsgálására vonatkozóan bevezetett kötelezettség lehetőséget kínál az alapvető jogok tiszteletben tartásának javítására - írták.



A demokratikus fenyegetésekkel kapcsolatban az ügynökség arra hívta fel a figyelmet, hogy a túlzott állami beavatkozások, különösen a békés gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadsága elleni fellépések veszélyeztetik a civil társadalom mozgásterét. Ez a közügyekben való érdemi részvétel hiányával, valamint a félretájékoztatással együtt aláássa a demokráciát Európa-szerte - közölték.



A jelentéstevők növekvő antiszemitizmusra is figyelmeztettek, kiemelve, hogy a Hamász palesztin iszlamista szervezet által október 7-én Izrael területén elkövetett terrortámadás, majd Izrael katonai válasza a Gázai övezetben a "zsidók elleni fenyegetések és erőszak riasztó növekedését váltotta ki az Európai Unióban".



"Az antiszemita gyűlölet és erőszak növekedése rémisztő emlékeket idézett elő az egész kontinensen" - hívták fel a figyelmet.



Az uniós ügynökség szerint az EU-ban egyre növekvő intolerancia számos társadalmi csoportot, köztük a muszlimokat, az afrikai származásúakat, a romákat és a migránsokat is érinti. Az online platformokon terjesztett félrevezető információk csak súlyosbították a rasszista és megosztó hozzáállást a lakosság körében - emelték ki.



Közölték továbbá, hogy a mesterséges intelligencia (MI) nagyobb mértékű használata és a közszolgáltatások digitalizálása azzal a kockázattal jár, hogy kirekeszt bizonyos társadalmi csoportokat, köztük az időseket, a fogyatékossággal élőket, a hajléktalanokat és a romákat. Emlékeztettek: a mesterséges intelligenciáról és a digitális szolgáltatásokról szóló uniós jogszabály, valamint a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács mesterséges intelligenciáról szóló egyezménye e kihívások némelyikének kezelésére irányul.



Az uniós ügynökség a kihívások azonosítása után arra szólította fel az uniós tagországokat, hogy biztosítsák: a szegénység mérséklésére hozott, valamint az energiacsökkentést célzó intézkedések, beleértve a szociális és lakhatási támogatást is, segítsék a hátrányos helyzetű csoportokat. Erősítsék meg az alapvető jogok biztosítékait a határokon, valamint javítsák a kutatás és mentés hatékonyságát a tengereken. Biztosítsanak továbbá jobb feltételeket az újonnan érkező migránsok kérelmeinek feldolgozásához, valamint független jogi szolgáltatást az EU külső határainál.



A jelentéstevők szerint az uniós tagállamoknak lépéseket kell tenniük a civil társadalom védelme, a civil mozgástér korlátozásainak csökkentése, valamint az emberijog-védők és a médiaszabadság védelme érdekében. A tagállamoknak igénybe kell venniük a civil társadalom szakértelmét, érdemi időt hagyva a hatékony konzultációra - emelték ki.



Végezetül hangsúlyozták: a tagállami kormányoknak határozottan fel kell lépniük a rasszizmus és az ahhoz kapcsolódó intolerancia minden formája ellen, valamint biztonságosabb online teret kell szavatolniuk mindenki számára, és fel kell lépniük az online térben terjesztett gyűlölet ellen.

