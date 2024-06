Az elborult NATO-szélsőség „követel", mi visszautasítjuk

2024. június 6. 10:18

A kormány e-mailben ad tájékoztatást álláspontjáról a NATO terveivel kapcsolatban - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ csütörtökön az MTI-vel.

A közleményben rámutattak: a NATO parlamenti közgyűlése nyilatkozatban követeli, hogy nyugati fegyvereket orosz területen is be lehessen vetni. Uniós tagállamok lőszereket, tankokat és rakétarendszereket is küldenek Ukrajnába, ezentúl több tagállamban tervezik a sorkötelezettség újbóli bevezetését vagy bővítését.



Magyarországtól azt követelik, hogy támogassa ezeket a terveket - írták. Leszögezték: a kormány álláspontja azonban változatlan és egyértelmű, "nem akarunk fegyvereket és katonákat küldeni, és nem akarjuk, hogy magyar fiatalok vegyenek részt ebben a háborúban".



Megerősítették: a kormány a háború folytatása helyett tűzszünetet és a béketárgyalások megkezdését szorgalmazza minden fórumon.



A tájékoztató e-mailt azok kapják, akik erre korábban felhatalmazást adtak - közölték.



mti