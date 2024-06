Sepsiszentgyörgyön jó erdélyi magyarnak lenni

2024. június 6. 11:09

Sepsiszentgyörgyön jó érzés erdélyi magyarnak lenni, mivel a városban negyedmilliárd eurónyi beruházás valósult meg és van folyamatban - mondta Antal Árpád polgármester csütörtökön az épülő terelőúton tartott sajtótájékoztatóján.

A székelyföldi város újrázni készülő RMDSZ-es elöljárója a környékbeli beruházásokról beszélve elmondta: a terelőút európai uniós alapokból, azaz brüsszeli forrásokból, a közeli Sepsi Aréna bukaresti, míg az OSK Stadion budapesti forrásokból épült meg. Utóbbi kettő között a román kormány támogatásával a jégcsarnok, szemközt budapesti finanszírozással a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem campusa épül meg.



Aláhúzta: a beruházásokhoz stratégiai partnerekre, valamint a Romániai Magyar Demokrata Szövetségre (RMDSZ) is szükség volt, ha utóbbi nem támogatta volna a projekteket, a térségben "nem lenne semmi".



Felidézte: "kishitű emberek" nem hittek az aréna megépültében. "Azóta több százezer ember vett részt különböző rendezvényeken a Sepsi Arénában, több ezer gyerek tanult meg korcsolyázni az aréna melletti sátorban" - mutatott rá.



Antal Árpád hangsúlyozta: a beruházásokkal a városvezetés közösséget is épít és az életminőséget javítja, terelőút több tízezer autót von ki a városi forgalomból havonta, biztonságosabbá válik több városrész.



"Ahhoz, hogy mindez itt legyen, az RMDSZ, az összhang volt a kulcsszó. Azért tudtuk mindezt megvalósítani, mert helyi, megyei, országos szinten egy irányba húztuk a szekeret" - fogalmazott az ötödik mandátumára pályázó elöljáró.



Aláhúzta: Háromszék térségében egymilliárd euró értékben indultak beruházások az elmúlt években, Sepsiszentgyörgy önkormányzata csak az országos helyreállítási alapból (PNRR) több mint százmillió euró értékben írt alá támogatási szerződéseket, tehát az ütem nem lassulni, hanem gyorsulni fog, a következő években még több beruházás lesz.



Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke arról beszélt, hogy az elmúlt években Székelyföld, Erdély és a magyarok által lakott települések sokat fejlődtek, jelentős beruházások valósultak meg Szatmártól Háromszékig. "Minden egyes régióban nyugodtan megállhatunk és felmutathatjuk azt, hogyan építjük a közösségünket" - fogalmazott.



Hozzátette: Kovászna megye és a megyeszékhely vezetése közötti együttműködés, stratégiai gondolkodás példamutató, legalább tíz évre előre meghatározza a térség jövőjét, biztosítja a XXI. századi feltételeket a szülőföldön való családalapításhoz, a közösség jövőjéhez.



"Mindez azt szolgálja, hogy itt Erdélyben otthon érezzük magunkat, és erős közösségként tudjunk jövőt építeni" - hangsúlyozta az infrastruktúrafejlesztésre utalva Kelemen Hunor. Rámutatott: a munka még nem fejeződött be, folytatni kell az építkezést, és ez akkor lehetséges, ha van egy jó csapat, bizalom és remény, hogy "a saját sorsunkat képesek vagyunk irányítani, egyről a kettőre jutni".



Tamás Sándor, Kovászna megye újrázni készülő tanácselnöke aláhúzta, csak az emberek támogatásával lehet beruházásokat megvalósítani, és ezek az embereket szolgálják.



"Lehetnek jó ötleteink, lehet stratégiai gondolkodás, lehetünk felkészültek jó néhányan, lehet jó kapcsolatrendszerünk, tudhatjuk a pénzek útját akár Bukarestből, akár Budapestről, akár Brüsszelből, de ha nincs az emberek támogatása, ha nincs szavazat, ami előbbre viszi a közösségünket, a politikai családunkat, az RMDSZ-t, akkor ezt nem tudjuk megvalósítani" - mondta.



Hozzátette: elöljáróként ismerik az emberek igényeit, "de a szavazatukra is szükség van", és kérte a háromszéki magyarokat, hogy vasárnap "ötször szavazzanak az RMDSZ-re", támogassák a helyi és megyei jelöltjeit, EP-listáját.



Háromszéki kampánykörútja keretében Kelemen Hunor több beruházást is személyesen keres fel csütörtökön. Sepsiszentgyörgyön meglátogatta a Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórházat, Kovásznán a gyógyfürdőközpontban, Kézdivásárhelyen az uszodában tesz látogatást. Este pedig Baróton beszélget Tamás Sándor megyei tanácselnökjelölttel a Nincs mese! "megmondóest" keretében.



