Ukrán hírszerzés: megsemmisítettek egy orosz hadihajót a Krím partján

2024. június 6. 19:12

Megsemmisült egy orosz hadihajó a Krím félsziget fekete-tengeri térségében annak a tengeri támadásnak a következtében, amelyet az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főcsoportfőnöksége hajtott végre csütörtök reggel - erősítette meg Andrij Juszov, a katonai hírszerzés szóvivője egy tévéműsorban.

Közlése szerint a mostani műveletet az tette lehetővé, hogy áttörték az orosz hadsereg által épített tengeri erődítményeket.



Az ukrán 36. különálló tengerészgyalogos dandár sajtószolgálata arról adott hírt, hogy katonái fogságba ejtettek egy orosz katonákból álló csoportot az Oroszországgal határos Harkiv megyei Vovcsanszkban. "Villámgyors ellentámadással katonáink Vovcsanszkban elfogtak egy csoport orosz rohamosztagost. Feltöltjük velük a cserealapot, hogy visszahozzuk testvéreinket az orosz börtönökből" - írta a dandár sajtószolgálata, a hadifoglyok kicserélésére utalva.



Vadim Filaskin, a szomszédos Donyeck megye kormányzója a Telegramon arról tájékoztatott, hogy az orosz erők ágyúzásainak következtében csütörtökön egy helyi lakos életét vesztette, három másik pedig megsebesült a régióban. Filaskin hangsúlyozta, hogy az egész donyecki régió egy "teljes forró pont", és felszólította a helyi lakosokat, hogy meneküljenek. Korábbi Telegram-üzenetében a kormányzó azt írta, hogy az elmúlt nap alatt négy ember halt meg, és 14-en megsebesültek orosz támadások következtében a régióban.



Olekszandr Prokugyin, a dél-ukrajnai Herszon megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy az orosz hadsereg éjjel ismét támadta a megye székhelyét, Herszon várost, három lakóépület, egy nem működő Epicentr hipermarket, melléképületek és autók égtek le. Az Epicentr barkácsüzlet-hálózat herszoni boltjára tavaly májusban is csapást mértek az oroszok, azóta zárva tartott.



Az állami katasztrófavédelmi szolgálat a Telegramon kiadott közleményében arról adott hírt, hogy a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében lévő Nyikopolban egy orosz kamikaze drón belecsapódott egy kisbuszba, aminek következtében négy ember megsebesült. A katasztrófavédelem fényképeket és videófelvételeket is közzétett az égő járműről és annak oltásáról.



Szerhij Tyurin, a nyugat-ukrajnai Hmelnickij megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy egy orosz Sahid drón támadása következtében tűz ütött ki a régió egyik infrastrukturális létesítményében.



Az ukrán légierő arról számolt be, hogy az éjjel Ukrajnát támadó 18 orosz Sahid drónból 17-et a levegőben megsemmisítettek.



Az ukrán vezérkar legfrissebb, csütörtöki összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg 1300-zal 515 ezerre nőtt. Az ukrán erők szerdán megsemmisítettek egyebek mellett 22 orosz harckocsit, 48 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 41 drónt.



Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) sajtószolgálata arról számolt be, hogy elemzők Ukrajna megszállt területein a médiakörnyezet feltárása során "oroszbarát Telegram-csatornák és más tömegtájékoztatási eszközök egész hálózatát fedezték fel, amelyek külön ökoszisztémaként működnek, amelyet az orosz agresszor irányít". Andrij Kononenko, az RNBO titkárhelyettese közölte, hogy mintegy négyszáz olyan magán- és jogi személyt azonosítottak, akik részt vesznek az Oroszországi Föderáció dezinformációs tevékenységében a Krímben, valamint Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon megyék megszállt részeiben.



Roman Klicsuk, a román határnál fekvő, délnyugat-ukrajnai Csernyivci megye azonos nevű székhelyének polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatóján nehezményezte, hogy "a helyi hadkiegészítő központ alkalmazottai a város vasútállomásán hadköteles korú férfiakra vadásznak" - számolt be a Csernyiveckij Prominy helyi internetes kiadvány. Szavai szerint sokan félnek emiatt a városba utazni, illetve vannak, akik egy korábbi megállóban szállnak le a vonatról. Szerinte emiatt csökkent a város vasúti utasforgalma. Jelezte, hogy a hadkiegészítő parancsnoksághoz fordul az ügyben.



A polgármester április 3-i sajtótájékoztatóján a Szuszpilne közszolgálati televízió híradása szerint arról beszélt, hogy az általa vezetett városi önkormányzat segít a hadkiegészítő központnak a mozgósításra vonatkozó behívók kézbesítésében. Közölte, hogy a városi tanácsnak két mozgósító csoportja van, akik kézbesítik a hadkiegészítő iroda által nekik átadott értesítéseket. Hozzátette, hogy ő személy szerint nem ért egyet a helyi önkormányzatok bevonásával a mozgósítási tevékenységbe.



mti