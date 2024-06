Az önkormányzati választás névjegyzékben 7 millió 850 ezer választópolgár

2024. június 8. 10:23

Az önkormányzati választás pénteken lezárt névjegyzékben 7 millió 850 ezer 271 választópolgár szerepel, az európai parlamenti (EP-) választáson pedig 7 millió 803 ezer 555-en szavazhatnak.

A jegyzők pénteken zárták le a névjegyzékeket, a Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu szombat reggeli adatai szerint az önkormányzati választás lezárt névjegyzékében szereplők közül 7 677 142 magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár.



A szavazati joggal rendelkező választópolgárok között 35 928 menekültként elismert, illetve a huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező is van, míg az Európai Uniós más tagország magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárai 137 201-en vannak.



Ellentétben az EP-választás névjegyzékével, ahol kérniük kellett, ha a magyar listákra kívántak szavazni, az önkormányzati választás névjegyzékére az EU más tagországának magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgárai automatikusan felkerültek.



A választók közül 43 351-en átjelentkezéssel, bejelentett tartózkodási helyükön szavaznak vasárnap.



A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását Magyarország 3177 településén tartják vasárnap, 10 119 szavazókörben. Jelöltek hiányában elmarad a polgármester-választás és a képviselőtestület választása a Vas vármegyei Bozsokon.



Az önkormányzati, a nemzetiségi és az EP-választáson kis mértékben eltérő a szavazásra jogosultak köre, csak az EP-választáson lehetséges a külképviseleti és a levélben történő szavazás, és az átjelentkezés szabályai sem egyeznek a három választás esetében.



Az EP-választáson a lezárt névjegyzék szerint 7 803 555-en jogosultak szavazni, ebből 7 672 167-en magyar állampolgárok magyarországi lakcímmel, 126 753-an magyar állampolgárok magyarországi lakcím nélkül (ők levélben szavazhatnak), továbbá 4635-en az EU más tagállamának állampolgárai, akik kérték, hogy a magyar listákra szavazhassanak.



A lakóhelye szerinti szavazókörben 7 587 886-en voksolhatnak, 67 458-en pedig átjelentkezéssel, a lakóhelyüktől eltérő más magyarországi településen. A magyarországi lakóhellyel rendelkező, de a szavazás napján nem Magyarországon tartózkodó magyar állampolgárok 99 ország 147 magyar külképviseletén adhatják le voksukat a magyarországi szavazás napján; az időeltolódás miatt az amerikai kontinensen a magyarországi szavazást megelőző napon, szombaton van a voksolás. A külképviseleteken 21 458-an szavazhatnak



Vasárnap több mint 216 ezer első szavazót várnak a választásra, ők a szavazóhelyiségben kulcstartót kapnak a szavazatszámláló bizottságtól, a bevásárlókocsiknál használható érme nagyságú kulcstartó egyik oldalán Magyarország, a másikon az Európai Unió zászlaja látható.



A nemzetiségek is vasárnap választják meg települési, területi és országos önkormányzatuk tagjait. A szombati adatok szerint 2147 települési nemzetiségi választást tartanak meg, 64 területit és 13 országost. Van hét olyan fővárosi kerület, ahol a 13-ból 12 nemzetiség tarthat települési szintű választást: a III., IV., X., XI., XIII., XVIII. és XIX. kerületben; ezen kerületek egyikében sem tartják meg a szlovén nemzetiség választását.



A szavazatszámláló bizottságokba 29 850 delegáltat jelentettek be a jelöltek és jelölőszervezetek.



mti