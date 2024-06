Varga Barnabás a debreceni gólerősségét tartani akarja Svájc ellen is

2024. június 9. 21:49

Aa magyar labdarúgó-válogatott 3-0-ra verte Izraelt az Európa-bajnokság előtt utolsó felkészülési mérkőzésen. A Fradi csatára, Varga Barnabás fényesen teljesített, hiszen duplázott, s egy gólpasszt is jegyzett.

- Nagyon örülök, hogy nyertünk, és két góllal zártam a mérkőzést. Jót tett az önbizalmamnak a fontos meccsek előtt. A legutóbi meccseken sajnos nem találtam be, ami nem volt jó érzés. Egy csatár mindig azzal a céllal lép pályára, hogy gólt szerezzen. Hála az égnek nekem ez most kétszer is sikerült. Tudtam, hogy előbb-utóbb jönni fog a gól. Remélem, hogy Svájc ellen ugyanígy folytatom. Nagyon éles volt a csapat, az Írország elleni vereség után szerettük volna kárpótolni a szurkolóinkat - mondta Varga Barnabás.

A gólkirály hozzátette, a nemzeti csapat készen áll a kontinenstornára.

- Jól felkészültünk az Eb-re. Próbáljuk a maximumot nyújtani, és majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. A főpróba jól sikerült. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy az Eb-meccseinken is eredményesek legyünk - fogalmazott labdarúgónk.

