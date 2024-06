A szélsőséges Leyen önmaga győzelmét hirdeti

2024. június 9. 23:43

"Megnyertük az európai parlamenti választásokat, az Európai Néppárt (EPP) a legerősebb képviselőcsoport az Európai Parlamentben" - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Néppárt politikusa Brüsszelben vasárnap késő este.

Az EPP eredményváró rendezvényén Ursula von der Leyen az új összetételű Európai Parlament képviselőhelyeire vonatkozó mandátumbecslésre reagált, amely szerint az Európai Néppárt 186 képviselői helyet szerezhet meg, ezzel a 2024-2029 közötti időszakban is a legnagyobb pártcsoport marad az EP-ben.



Szavai szerint "a mai nap jó nap" az EPP számára, hiszen - fogalmazott - "megnyertük az európai választásokat, barátaim". Hangsúlyozta, hogy az Európai Parlamentben "nem jöhet létre többség" az EPP nélkül. "Együtt bástyát építünk a bal- és jobboldal szélsőségeivel szemben. Megállítjuk őket" - fogalmazott Ursula von der Leyen, akit az EPP az Európai Bizottság következő elnökének jelölt.



A 27 közül 16 tagországból beérkezett exit poll felmérésekre alapuló becslés szerint az EPP 186 képviselői helyet szerezhet meg az új összetételű Európai Parlamentben, ez tízzel többet jelent a 2019-2024 közötti képviselői helyeihez képest.



Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke az Európai Parlamentben újságíróknak tartott rövid beszédében kijelentette: a választásokon győztes EPP a "demokratikus közép pártja" Európában.



Hangsúlyozta, Ursula von der Leyen "meggyőző" jelölt az Európai Bizottság elnöki pozíciójára, immár a második alkalommal is. Szavai szerint egy demokratikus Európában egy demokratikus folyamatnak kell meghatároznia a poszt elnyerését.



Azt kérte, az előzetes becslések szerint 133 képviselői helyet szerzett Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D), valamint a várhatóan 82 mandátummal rendelkező Újítsuk meg Európát (Renew Europe) nevű frakció lépjen "Európa és demokrácia-párti szövetségre" az EPP-vel úgy az EP-ben, mint az Európai Unió Tanácsában azokkal szemben, akik - mint fogalmazott - "le akarják rombolni Európánkat".



Kérdésre válaszolva Weber azt is közölte: az EPP "ajtaja nyitva áll", a következő napokban folytatja megbeszéléseit Magyar Péterrel, a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt) EP-listavezetőjével.



mti