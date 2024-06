Elbúcsúztatták Hammerl László olimpiai bajnok sportlövőt

2024. június 10. 19:21

A pilisszentkereszti temetőben elbúcsúztatták Hammerl László olimpiai bajnok sportlövőt, a Nemzet Sportolóját.

m4sport

A bajnoktól az ötkarikás család nevében Deutsch Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke búcsúzott.



"Sportvezetőként, szövetségi kapitányként, itthon és külföldön az egyetemes sportot, a sportlövészetet és Magyarországot szolgálta" - idézte Deutsch Tamást a MOB honlapja.



A Nemzet Sportolóját példaképként méltatta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, szakmai életútjáról, a sportolóról, a sportvezetőről, a pedagógusról Sinka László, a Magyar Sportlövők Szövetségének főtitkára beszélt.



Pilisszentkereszt díszpolgárának búcsúztatásán a családtagok és tisztelők, barátok, sportvezetők mellett számos sportoló, bajnoktárs, Nemzet Sportolója részt vett. Jelen volt többek közt Schmitt Pál, a Nemzet Sportolója, olimpiai bajnok vívó, Vaskuti István, a Nemzet Sportolója, olimpiai bajnok kenus, Kamuti Jenő, a Nemzet Sportolója, olimpiai ezüstérmes vívó, Rejtő Ildikó, a Nemzet Sportolója, olimpiai bajnok vívó, Jónyer István, a Nemzet Sportolója, világbajnok asztaliteniszező, Fábián László, a MOB olimpiai bajnok öttusázó főtitkára, a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubjának elnöke, Wladár Sándor olimpiai bajnok úszó, a MOB alelnöke, Sákovicsné Dömölky Lídia olimpiai bajnok vívó, Bodnár András olimpiai bajnok vízilabdázó, Hegedüs Csaba olimpiai bajnok birkózó, Molnár Zoltán, a Magyar Edzők Társaságának elnöke, valamint Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára. A fiatal sportlövő generációt többek közt Péni István és Pekler Zalán is képviselte.



Hammerl László 22 éves korában szerezte meg Tokióban olimpiai bajnoki címét a 60 lövéses fekvő versenyszámban, ugyanitt bronzérmes is lett a 3x40 lövéses összetett számban, négy évvel később Mexikóvárosban ezüstéremmel tette teljessé olimpiai éremgyűjteményét.



Hammerl László - akit a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Sportlövők Szövetsége is saját halottjának tekint - hosszan tartó súlyos betegség után 82 éves korában, május 3-án hunyt el.



mti