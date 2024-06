Az ENSZ Biztonsági Tanácsa az izraeli tűzszünet mellett

2024. június 10. 22:59

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatában támogatta a gázai tűzszünetről szóló megállapodás-tervezetet hétfőn, és arra szólította fel a Hamászt, hogy fogadja azt el.

A testület 14 tagja szavazott igennel, míg Oroszország képviselője tartózkodott.



Az Egyesült Államok által előterjesztett javaslat üdvözli a három lépcsőből álló tűzszüneti tervet, amelynek első lépése a harcok azonnali, átmeneti felfüggesztését tartalmazza, a túszok egy részének elengedésével és a gázai segélyek kiterjesztésével. A tervezet szerint az átmeneti fegyvernyugvás időt adna egy tartós tűzszünetet eredményező megállapodás kidolgozására, ami a Hamász kezében lévő összes túsz szabadon engedéséhez is vezetne.



Az ENSZ határozata egyben arra sürgeti Izraelt és a Hamászt, hogy haladéktalanul és feltétel nélkül fogadják el, valamint léptessék életbe a 10 nappal ezelőtt Joe Biden amerikai elnök által ismertetett megállapodási tervezet első lépéseit.



A Hamász egyelőre vizsgálja a javaslat tartalmát, a legutóbbi közlések szerint ahhoz pozitívan áll.



Az ENSZ BT által hétfőn elfogadott határozat elemzők szerint növelheti a nyomást mind az izraeli, mind a palesztin félen, hogy állapodjanak meg a tűzszüneti tervezetről.



Antony Blinken amerikai külügyminiszter szintén a régióban tartózkodik, hogy próbálja előmozdítani a tárgyalásokat. Az amerikai diplomácia vezetője tárgyal Abdel-Fattáh esz-Sziszi egyiptomi elnökkel, majd Izraelbe utazott, ahol Benjamin Netanjahuval is egyeztetett.



A miniszter a tervek szerint Katarba és Jordániába is ellátogat tavaly október 7-e, a Hamász terrortámadása óta nyolcadik közel-keleti látogatásán.



mti