Szélsőségesek megrongálták a brit uralkodó hivatalos portréját

2024. június 11. 16:30

Állatvédő aktivisták megrongálták kedden III. Károly király alig egy hónapja felavatott hivatalos portréját.

jonathanyeo.com

A brit uralkodót formabontó módon ábrázoló hatalmas, 2,6 méter magas és 2 méter széles alkotás - az egyik legelismertebb kortárs brit portréművész, Jonathan Yeo munkája - a neves brit képzőművészeti magángyűjtemény, a Philip Mould Gallery londoni kiállítótermében látható.



Az Animal Rising (Állatfelkelés) nevű, magát erőszakmentes állatvédő szervezetként jellemző csoport két tagja Károly arcmására a Wallace és Gromit című brit animációs vígjátéksorozat emberi főszereplője, Wallace stilizált arcképét ragasztotta, alá pedig egy szövegbuborékot illesztett, amelyben Wallace felhívja hűséges kutyája, Gromit figyelmét arra, hogy milyen kegyetlenül bánnak a brit farmokon a tenyészállatokkal.



Az Animal Rising nyilatkozata szerint az aktivisták azért választották a tiltakozás e formáját, mert köztudott, hogy a király a Wallace és Gromit sorozat rajongója, és az is, hogy szívén viseli az állatvédelem ügyét.



A szervezet közölte: olyan farmokat vizsgált meg, amelyek az állatkínzás ellen küzdő, királyi védnökség alatt működő brit szervezet (RSPCA) jóváhagyó tanúsítványának birtokában vannak, de ezzel együtt is "elrettentő kegyetlenséggel" bánnak állatállományukkal.



A csoport felszólította III. Károly királyt, hogy függessze fel az RSPCA támogatását, amíg ez a helyzet nem változik.



A festmény, amely a brit hadsereg egyik alakulata, a Welsh Guards vörös díszegyenruhájában, ugyancsak a vörös különböző intenzív árnyalataiban játszó háttér előtt ábrázolja a királyt, négy évig készült, és Károly személyesen avatta fel május 14-én.



III. Károlyról - aki csaknem öt évtizede a Welsh Guards ceremoniális főparancsnoka - az eredeti megbízás szerint nem királyi portré készült volna, hiszen amikor Yeo 2020-ban munkához látott, a jelenlegi uralkodó édesanyja, II. Erzsébet királynő ült a brit trónon, Károly pedig trónörökösként a walesi hercegi címet viselte.



A királynő azonban 2022 szeptemberében - életének 97., uralkodásának 71. évében - elhunyt, és halálának pillanata óta Károly az Egyesült Királyság uralkodója.



A festményt az egyik legősibb angol céh, az eredetileg gyapjú és szőttesek kereskedelmével foglalkozó, 1361-ben alapított The Drapers' Company rendelte, és a portrénak 2022-re, Károly tagságának 50. évfordulójára kellett volna elkészülnie.

Yeo önarcképe – jonathanyeo.com



II. Erzsébet királynő halála és Károly trónra lépése után azonban a feladat is módosult: Jonathan Yeo megbízatása immár arra szólt, hogy az új uralkodó első hivatalos portréját vesse vászonra.



A portré III. Károly első hivatalos képmása a tavaly májusi koronázás óta.

mti