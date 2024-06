Szankcióhisztéria az Atlantikumban

2024. június 12. 22:04

Szankciók újabb széles körét vezette be az Egyesült Államok több száz orosz és egyéb országhoz tartozó vállalattal és magánszeméllyel szemben szerdán.

Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a büntetőintézkedések célja "az orosz háborús gazdaság gyengítése", és azokat Oroszország Ukrajna elleni háborúját közvetlenül vagy közvetett módon segítő szereplők ellen hozták, a bányászattól, az elektronikai és hadiiparon át a szállítási szolgáltatásokig.



A szankciós listán szerepel kínai hadiipari vállalkozás, a Poly Technologies Inc. és több más kínai székhelyű vállalat, amely kettős célból felhasználható árucikkeket szállít orosz vállalkozások számára, azaz olyan termékeket, amelyek a polgári felhasználás mellett hadiipari célokra is alkalmasak.



Szankció alá kerültek fehéroroszországi vállalkozások, amelyek orosz hadiipari kapcsolatokkal rendelkeznek, valamint több cégvezető. Ugyancsak büntetőintézkedéseket vezetett be az amerikai kormányzat moldovai székhelyű légiipari vállalkozások ellen, amelyek a bejelentés szerint alkatrészek és elektronikai eszközök beszállítójaként tartottak fenn kapcsolatot orosz partnercégekkel.



Egyesült arab emírségekbeli és törökországi vállalkozások szintén szerepelnek a szankcióval sújtott cégek listáján, így légiipari vállalkozások és egyéb termékeket gyártó vállalatok, illetve logisztikai és szállítási szolgáltatásokat nyújtó cégek. Török részről büntetőintézkedés alá került olyan hajózási vállalkozás is, amely javítási munkát végzett el már szankció alatt lévő, orosz érdekeltségű hajókon.



Az intézkedések legtöbb célpontja oroszországi székhelyű, és érintenek hadiipari, energetikai és bányászati, valamint mérnöki szolgáltatást nyújtó cégeket. A büntetés alá vont cégek több vezetőjét is személyre szóló szankcióval sújtotta az Egyesült Államok, ahogy több orosz hivatalos személyt is, így a Moszkva által elismert Krími Köztársaság és Luhanszki Népköztársaság vezető tisztségviselői közül többeket.



Az amerikai szankciók értelmében az érintettek Egyesült Államokban és amerikai érdekeltséghez tartozó intézményekben őrzött vagyonát zárolják, valamint megtiltják amerikai vállalkozások számára, hogy üzleti kapcsolatot tartsanak fenn velük.

mti