Iszlamisták demokratikus térfoglalása Németországban

2024. június 13. 10:44

Nem kevés meglepetést hozott az idei EP választás. Az öreg kontinens jövője szempontjából talán néhány biztatót is, a liberális-zöld-bolsevik erők meggyengülése tekintetében, de nem kevés elszomorítót is. Ez utóbbit a tekintetben, hogy a változás korántsem tűnik elégséges mértékűnek, sőt bizonyos szempontból az általunk ismert és szeretett Európa jövőjét megkérdőjelező jelenségek is megjelentek.

Germanistan - illusztráció

Ennek jellegzetes példája lehet a németországi eredmény, ahol a nagyvárosokban először nyert európai parlamenti mandátumot iszlamista vagyis egyértelműen Európa-idegen párt is. Példaként akár a Pozsony nagyságú Duisburg városát is felhozhatnánk, ahol elsöprő többséggel – a leadott voksok, több mint 41 százalékát megszerezve az Ankara által erőteljesen támogatott, iszlamista DAVA párt nyerte a választást.

A DAVA, amelynek neve szabad fordításban a „A sokszínűségért és az ébredésért demokratikus szövetség” csak idén januárban került bejegyzésre, mégis elképesztő eredményt ért el, ami jól jellemzi némely németországi nagyvárosok hétköznapi realitását. A párt programpontjai közül idézzünk csak egyet, amely annak az ideának az elfogadtatását célozza, miszerint: „Ahogy a kelet és a nyugat elválaszthatatlanul összetartozik, ugyanúgy az iszlám is Németország elidegeníthetetlen része.” Ezután csak megjegyzésként – mivel feltételezhetően nem véletlenről van szó – a párt nevének rövidítése, a DAVA betűszó az iszlám szent könyvében, a Koránban a „hitetlenek” az iszlámhoz történő megtérítését jelzi. Ez pedig aligha kíván további kommentárt.

A török államfő, Recep Erdogan által szóban (és ne legyünk naivak, bizonyára anyagi és más módon) is támogatott párt néhány hónap alatt történt előretörése részint sokkoló, részint utolsó figyelmeztetésként is értelmezhető. Egyértelműen azt a régi tapasztalatokra épült igazságot mutatja, hogy aki nem védi meg azt, ami az övé, az hamarosan az enyészetté válik. Ennek az alapvető igazságnak evidenciája miatt, annak még a kimondására sem volt szükség alig egy-két száz éve, ugyanakkor azt ma már kirekesztőnek és ki tudja még mi másnak bélyegezné az az európai kultúra és identitás végét szomjazó, progresszivitást hirdető kisebbség, amely csak egy színtelen elegyben érzi magát biztonságban, s amely ezen az alapon bomlasztó gondolataival megfertőzte a hagyományok elvetésére igencsak fogékony fiatal generációk jelentős részét.

A mutatónak szánt Duisburg választási eredményei egyértelműen beszélnek. A városban, ahol 41,6 százalékos eredményt ért el a DAVA, a fősodrú sajtó által gyakran szélsőjobbosnak minősített, de a gyakorlatban még csak erőteljesen jobbos-konzervatívnak is csak jó szándékúan nevezhető AfD mindössze 14 százalékot kapott. A „klasszikus” nagy pártok pedig szinte súlytalanná váltak, hiszen az elvben szocdem, de inkább kriptokomunista SPD kevesebb,mint 11 százalékot szerzett, az egykoron őszinte és sokkal szebb időket megért, elvben kereszténydemokrata CDU pedig 8,6 százalékot.

Ahogy a mondás tartja, így múlik el a világ dicsősége. Vagy pontosabban a jövője. Aki legalább egyszer meghallgatta már családja idősebb tagjait, bizonyára hallotta már élőben a „forogna a sírjában” szókapcsolatot valamelyik felmenője vonatkozásában. Nos az aktuális „németországi” számokat látva Helmuth Kohl sem nyugodhat békében a sírjában. De hogy ne legyünk híján a csúnya kommenteknek: ő legalább már túl van a nehezén.

