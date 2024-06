A város alapítóját idézik: a 12. Szent László Napok Nagyváradon

2024. június 13. 11:11

Határtalan fesztivál mottóval rendezik meg június 24-30. között a 12. Szent László Napokat Nagyváradon - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.

Közleményük szerint a mottóval arra utalnak, hogy a rendezvénysorozatra évről évre egyre többen érkeznek Magyarország közeli régióiból, valamint arra is, hogy a Nagyváradról elszármazottak közül is sokan ilyenkor látogatnak haza külföldről. Határtalan emellett a zenei felhozatal, a programkínálat és a jókedv is - írták, több programot kiemelve az egyhetes rendezvénysorozat kínálatából.



A fesztivál nyitógáláján a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes lép fel, amely a Boldogasszony tenyerén című előadását mutatja be a nagyváradi közönségnek.



A Kecskeméti Katona József Színház is színpadra lép pénteken Az Ég tartja a Földet - Erzsébet, a szerelem szentje című musicallel.



A Szent László Napok legtöbb eseményének helyszíne a nagyváradi vár, ahol Deák Bill Gyula, a Kowalsky meg a Vega és Zorán lép színpadra.



Molnár Levente világhírű operaénekes zenekarával, a Fényerővel lép fel, de lesz ABBA Tribute Show, valamint Máté Péter és Cserháti Zsuzsa slágerei is felcsendülnek.



A gyermekprogramok sem maradnak el, és kiállítások, zenei események, könyvbemutatók is lesznek, valamint több színházi előadásra is várják a nézőket.



A hagyományos vásárt, a Nagyváradról elszármazottak találkozóját és a határon átkelő biciklizést is megtartják, és hungarikumokkal is lehet majd ismerkedni - írták a szervezők.



További információkat a rendezvény honlapján (szentlaszlonapok.ro) és közösségi oldalain találnak az érdeklődők.



