Toni Kroos megsérült, veszélyben a magyarok elleni játéka

2024. június 17. 16:30

A német középpályás remekelt a skótok elleni Eb-nyitányon, de már ott is fájdalomcsillapítóval vállalta a játékot. Toni Kroos az utolsó mérkőzéseit játssza profi futballistaként a németországi Európa-bajnokságon, de kevés hiányzott ahhoz, hogy a visszavonulását már korábban bejelentő futballista ne legyen ott a német válogatottban a Skócia elleni Eb-nyitányon. Végül hibátlanul játszott – 102 passzából csak egy volt sikertelen, és két gól előkészítésében is aktív szerepet vállalt az 5-1-re megnyert meccsen –, pedig egy nyaksérülés miatt kis híján lemaradt a mérkőzésről.

A testvérével közösen készített podcastbeszélgetésből derült ki, hogy három-négy nappal a skótok elleni összecsapás előtt kezdett fájni a nyaka, méghozzá annyira, hogy 48 órával az Eb kezdete előtt még azt mondta, képtelen pályára lépni. Korábban is előfordult, hogy elfeküdte a nyakát, de most ennél komolyabb dologról volt szó, mert edzés közben hasított bele a fájdalom, és az idő előrehaladtával egyre rosszabb lett az állapota. Azonnal kezelésnek vetették alá, a mérkőzésre speciális ragasztószalagokkal is próbáltak neki segíteni, de Kroos szerint 98 százalékban a fájdalomcsillapítónak köszönhette, hogy ott lehetett a pályán.

A 110-szeres válogatott szerint az extra igénybevételtől nem romlott a helyzet, és ha nem is tökéletes, de jobb a nyaksérülése, és reméli, hogy ott lehet a magyarok elleni, szerdai csoportmérkőzésen is.

InfoStart