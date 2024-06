Kurultaj

2024. június 17. 19:33

A Magyar Turán Szövetség augusztus 9. és 11. között ismét megrendezi a Kárpát-medencei magyarság legnagyobb hagyományőrző rendezvényét, a Kurultajt a Bács-Kiskun vármegyei Bugacon - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.

Mint írták, a Kurultaj a magyar ősöknek és a magyar történelem nagy alakjainak állít emléket, és mára olyan összekötő kapoccsá vált, amely az egész Kárpát-medencei magyarságot egyesíteni tudja. A magyarokkal mintegy 25 keleti rokon nép kulturális találkozója - a sztyeppei lovas-nomád népekkel való rokonság révén - egy nagy törzsi gyűlés is egyben.



A Turán Szövetség meghívására a háromnapos rendezvényre több mint száz csapat érkezik Bugacra, ahol képviseltetik magukat Erdély, Kárpátalja, a Felvidék és a Délvidék hagyományőrzői is.



A már több mint 15 éves múlttal rendelkező, kétévente megszervezett Kurultaj egyik idei díszvendége Kubanicsbek Ömüralijev, a Türk Államok Szervezetének főtitkára lesz, ezért több mint 50 olyan programot szerveznek, amelyeken a hun-türk tudatú népek képviselői adnak kultúrájukból ízelítőt.

Ezúttal is megtartják a csaknem 600 lovas és számos lovasíjász-csoport részvételével a seregszemlét. Emellett a szervezők harci bemutatókkal, lovasversenyekkel és lovasvetélkedőkkel, íjászprogramokkal, a magyar, hun és avar örökséget bemutató kiállításokkal, valamint népzenei rendezvényekkel is készülnek.



A honfoglaláskori táborban a kézműves mesterek a fegyverkovácsolás és bronzöntés tudományát mutatják be az érdeklődőknek. A mesteremberek a korabeli technikát alkalmazva övcsatokat és szíjvégeket készítenek majd.



A hatalmas jurtatáborban felállított előadósátorban a tudományos élet képviselői szakmai előadásokon osztják meg ismereteiket a honfoglalók viseletéről, fegyverzetéről, az ősi sztyeppei népek istenképéről, kultúrájáról és szokásairól.

A IX. Kurultaj programjai ezúttal is ingyenesen látogathatóak.

mti