Termel az első kút a berettyóújfalui gázmezőn

2024. június 18. 10:01

Az MVM Csoport a tavalyi év végén indított új földgázkutatási és -termelési beruházást a Hajdú-Bihar vármegyei Berettyóújfalu térségében. A tervezett ütemezésnek megfelelően a nyár elején, hétfőn üzembe helyezték az első kutat - jelentette be keddi közleményében az Energiaügyi Minisztérium (EM).

A kormány a belföldön elérhető források fokozott hasznosításával erősíti Magyarország energiaszuverenitását és a hazai fogyasztók ellátásbiztonságát - fűzte hozzá a minisztérium.



A hétfőn termelésbe állított első Berettyó kút a Konyár Ny-7, mélysége 2625 méter. A lelőhelyen további három lefúrt kút kiképzése és tesztelése, egy újabb lemélyítése várható még idén.



A nemzeti energiavállalat másik nagy hazai projektjében tavaly február óta zajlik a kitermelés. A békési Sarkad városnál található Nyékpuszta mezőn eddig négy kutat fúrtak, azokból mostanáig 73 millió köbméter földgázt és 96 ezer köbméter nyersolajat (kondenzátumot) hoztak felszínre. A két lelőhelyen a már meglévőkkel együtt összesen akár tíz kút is létesülhet 2024 végéig.



A hazai gázfelhasználás az energiaválság előtti, 10-11 milliárd köbméteres éves szintről nagymértékben, 8 milliárd köbméter közelébe csökkent. A földgázfogyasztást tovább mérsékelheti például az energiahatékonyság otthonfelújítási programban is támogatott javítása vagy a földhő hasznosításának fokozása. A földgáz az időjárásfüggő megújulók kiegyenlítő energiaforrásaként ugyanakkor tartósan fontos szerepet tölt be a sikeres zöld átállásban - írták.



Az MVM Csoport nemcsak belföldön tesz a hazai fogyasztók biztonságos ellátásáért, hanem nemzetközi szinten is bővíti tevékenységét a földgázkitermelésben. A cég nemrégiben kötött megállapodást egy 5 százalékos részesedés megvásárlásáról a világ egyik legnagyobb mélytengeri gázmezőjében, az Azerbajdzsán területén lévő Shah Denizben - emlékeztetett az EM.



mti