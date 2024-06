Nadrágszíjjal megfojtotta munkatársát

2024. június 19. 19:24

A Fővárosi Ítélőtábla jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte azt a férfit, aki nadrágszíjjal megfojtotta munkatársát - közölte a bíróság szerdán.

A tavaly novemberben hozott elsőfokú ítéletet annyiban módosították, hogy a vádlott legkorábban harminc év után feltételes szabadságra bocsátható - tették hozzá a birosag.hu oldalon.



Az ügyről azt írták, hogy a vádlott és a sértett között jó kollegiális viszony alakult ki. Rövid időn belül a zárkózott természetű, szellemi fogyatékosággal élő, és a saját neméhez vonzódó sértett már mélyebb érzelmeket táplált a vádlott iránt, aki azonban - emelte ki a bíróság a közleményben - nem viszonozta az érzelmeit. Ugyanakkor kihasználta azokat, többször kért és kapott kölcsönt a sértettől - tették hozzá.



A vádlott elhatározta, hogy megöli a másik férfit, és megszerzi a pénzét és értékeit - ismertette a bíróság. Azt írták, a vádlott 2021. december 27-én elcsalta a sértettet egy elhagyatott, XI. kerületi, Duna-parthoz közeli területre, ahol rátámadt, és egy nadrágszíjjal hátulról megfojtotta. Majd elvette a mobiltelefonját, laptopját és 144 ezer forint készpénzét, a holttestet pedig a Dunába gurította, és egy faággal még beljebb is tolta - tárták fel a részleteket.



Kitértek arra is, hogy a vádlott más bűncselekményt is elkövetett: 2021. augusztus 31-én éjjel az egyik metróaluljáróban egy padon alvó, öntudatlan ember zsebéből kivett 60 ezer forintot, személyes iratokat és egy bankkártyát, valamint eltulajdonította a sértett mobiltelefonját és egyéb elektronikai eszközeit. A bankkártyával többször megpróbált tömegközlekedési bérleteket és menetjegyeket vásárolni. Cselekményével mintegy 350 ezer forintos kárt okozott - közölte a Fővárosi Ítélőtábla.



mti