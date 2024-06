A magyar kultúrát mindenki számára elérhetővé, vonzóvá kell tenni

A magyar kultúrát mindenki számára elérhetővé, vonzóvá kell tenni, hiszen így válhat az életünk mindennapi részévé - mondta Hankó Balázs leendő kultúráért és innovációért felelős miniszter a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) köztestületi díjainak átadóján pénteken a Pesti Vigadóban.

A miniszter kiemelte: hagyományaink és kultúránk identitásunk, létezésünk legelemibb alkotója, így misszió a nemzeti identitás megőrzése és a magyar kulturális élet értékközvetítő szerepének erősítése.



Emlékeztetett: az MMA küldetése a magyar kultúra megtartása, támogatása, vonzóképessé tétele napjainkban is. "Önöknek támogatni, erősíteni szükséges kultúránkat, amely egyben tesz minket magyarrá, tart meg minket magyarnak, köt bennünket eredetünkhöz, hagyományainkhoz, és biztosít alapot Európa kulturális gyökereihez" - fogalmazott.



Hozzátette: különösen fontos ez egy olyan 21. században, amikor a nyugati világ és a nyugati ember kihívásokkal kénytelen szembenézni, de sajnos sokszor már a kihívásokat sem észleli.



Emlékeztetett: az elmúlt évek alatt az MMA erős intézménycsaláddá fejlődött, a fiatalabb korosztály számára kialakította ösztöndíjprogramját, létrehozta regionális központjait.



Hankó Balázs kiemelte: cél, hogy azokat a személyeket és közösségeket, akik és amelyek értékeket teremtenek, megbecsüljük és további alkotásra sarkalljuk. Hozzátette: egyszerre kell a népi kultúrát, hagyományainkat, az anyanyelv ápolását a mindennapjaink részeként megtartani és megvédeni.



Kitért arra is: a Kulturális és Innovációs Minisztérium három pillérből áll, ezek egyike a magyar kultúra támogatása, a második a magyar szakképzés, felsőoktatás, tudomány és innováció ösztönzése, a harmadik pedig a családpolitika.



Mint mondta, kiemelt annak a szimbolikája, hogy a minisztérium nevében első helyen a kultúra áll, hiszen a kultúra az, amely "kovászként nemzetté érlelhet bennünket".



Az MMA ünnepségén Vattay Dénes népművelő Kováts Flórián-emlékéremben, Banner Zoltán művészeti író, művészettörténész Művészeti írói díjban részesült, Aranyérem díjat kapott a Fortepan közösségi fotóarchívum.



A Nagydíjat Schrammel Imre keramikusművésznek ítélték. Az MMA Életműdíját Ilia Mihály irodalomtörténész, szerkesztő, egyetemi oktató vehette át.



Turi Attila, az MMA elnöke a díjátadón elmondta: az MMA megbecsüli és számon tartja örökségét, így építkezve a jövőnek. A fiatalabb korosztály számára kialakított ösztöndíjprogram ugyanúgy része ennek, mint a kulturális élet működtetése, határainkon túl és határainkon innen, az ország minden szegletében.



Kiemelte: vállalt feladatuk a nemzeti kultúra alkotó, előadó és elemző alkotásainak gyarapítása és eljuttatása a nép szélesebb rétegeihez, mint azt Klebelsberg Kuno is vallotta.



Az eseményen részt vett Sulyok Tamás köztársasági elnök.



MTi