Fiumei Fórum

2024. június 22. 16:02

Választások után, kihívások előtt címmel tartottak nemzetpolitikai kerekasztal megbeszélést a horvátországi Fiumében szombaton, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) szervezésében, ahol a résztvevők közös nyilatkozatot fogadtak el.

A III. Kárpát-medencei nemzetpolitikai tanácskozáson részt vett Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSz) elnöke, Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSz) elnöke, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, Forró Krisztián, a Szövetség elnöke, Jankovics Róbert, a HMDK elnöke és Orban Dusan, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) elnöke.



A nyilatkozatban megemlékeztek a VMSz tavaly ősszel elhunyt elnökéről, Pásztor Istvánról, aki "fontos tartóoszlopa volt a Kárpát-medencei magyarság egységének".



A résztvevők egyetértenek abban, hogy csak az orosz-ukrán háború békés lezárása jelenthet garanciát a térség biztonságára és hosszú távú fejlődésére, és aggodalmukat fejezték ki a háború következtében a kárpátaljai magyarságot érő sorozatos nehézségek miatt. Az aláírók reményüket fejezték ki, hogy Ukrajna európai uniós csatlakozási feltételeként sor kerül a kárpátaljai magyar közösség korábban meglévő jogainak maradéktalan visszaállítására. A nyilatkozat méltatja a kárpátaljai magyarságot, amiért a háborús és az abból következő nehéz társadalmi és gazdasági helyzet ellenére kitart szülőföldjén, és a kihívások ellenére minden erejével működteti intézményrendszerét.



A fórum résztvevői üdvözölték az EP- választásokon elért eredményeket, "amelyek azt mutatják, hogy a magyar közösségek számára fontos, hogy az európai szintéren is hallassák a hangjukat", valamint mindazokat a választási eredményeket, amelyeknek köszönhetően a Kárpát-medencei magyar pártok megtartották pozícióikat országos, regionális és helyi szinten is az elmúlt egy évben. A nyilatkozat szerint bíznak abban, hogy az erdélyi magyarság a szeptemberi romániai elnökválasztáson és a decemberi parlamenti választásokon is megmutatja erejét.



"A külhoni magyar közösségek továbbra is csak akkor tudnak megmaradni, ha erős magyar érdekképviselettel rendelkeznek, amely a magyarság széleskörű összefogásával tartható meg és erősíthető tovább" - írják nyilatkozatukban a résztvevők.



MTi