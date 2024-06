Letartóztattak 42 drogbűnözőt

2024. június 25. 12:05

A francia, a spanyol és török bűnüldöző hatóságok közös műveletének keretében letartóztattak 42 embert Spanyolországban, akiket azzal gyanúsítanak, hogy egy drogkereskedő bűnbanda tagjai - közölte kedden az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol.

Az ügynökség sajtóközleménye szerint a bűnszövetkezet nagy mennyiségű kannabisszal és heroinnal kereskedett Európában.



A rendőrségi akció keretében őrizetbe vették a bűnözői csoport vezetőjét is, aki hamis személyazonossággal tartózkodott Spanyolországban. A hatóságok emellett házkutatásokat tartottak, amelyeknek köszönhetően hat beltéri marihuánaültetvényt is felszámoltak. A műveletben több mint 2 tonna kannabiszt, számos más kábítószert, lőfegyvereket, lőszereket, egy tucat luxusautót és 100 ezer euró készpénzt foglaltak le.



A nyomozás során kiderült, hogy a bűnözők a nemzetközi drogkereskedelemre specializálódtak, és évek óta importáltak kábítószert Spanyolországba, benne heroint, de nagy mennyiségű kannabiszt és hasist is.



Az Europol megjegyzi, hogy az EU-ba irányuló heroincsempészethez a bűnözők a Törökországból induló kompokat használják. "Ennek oka, hogy az európai piacra szánt heroin nagykereskedelmét irányító bűnszövetkezetek főként onnan származnak" - olvasható a sajtóközleményben



A hatóságok úgy vélik, hogy a bűnszövetkezet kezdetben a heroinkereskedelemre összpontosított, majd később áttért a kannabiszkereskedelemre. Az Europol megjegyezte, hogy az Európában fogyasztott heroin fő származási országának számító Afganisztánban az uralmon lévő tálibok 2022-ben kábítószer-tilalmat hirdettek, ami a heroin elérhetőségének csökkenését idézte elő az EU-ban. E változások miatt a drogkereskedők a piaci réseket más kábítószerekkel töltik ki - mutatott rá a hágai szervezet.

mti