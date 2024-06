Az ellenfelét lapáttal agyonverni akaró szélsőséges lehet főpolgármester

2024. június 26. 13:56

A Kúria helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) döntését, nem lesz megismételt főpolgármester-választás Budapesten - közölte Karácsony Gergely szerdán a Facebook-oldalán. Úgy fogalmazott, a döntés értelmében "a következő öt évben is én leszek Budapest főpolgármestere".

obi.hu

Karácsony Gergely - aki a Párbeszéd-Zöldek-DK-MSZP jelöljeként indult a június 9-én tartott főpolgármester-választáson, amelyet végül a választás érvénytelen szavazatainak június 14-i ellenőrzése után 41 szavazattal nyert meg - június 17-én adta be a Kúriának a főpolgármester-választás eredményének megsemmisítését, és a szavazásnak az egész városban való megismétlését kérő indítványát.



A főpolgármester szerdai Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: "természetesen elfogadom a független magyar bíróság döntését".



A végleges eredmény kialakulásához vezető utat felidézve azt írta, hogy "a főpolgármester-választást is próbálták elcsalni, csak épp ez se sikerült".



Azzal kezdték, hogy az ellenzéki szavazók összezavarásának szándékával egy napra tették az európai parlamenti és az önkormányzati választást. Aztán az utolsó pillanatban megváltoztatták a Fővárosi Közgyűlés megválasztásával kapcsolatos szabályokat, holott korábban ők maguk is elismerték, hogy ez ellentétes a legalapvetőbb jogállami elvekkel. Gondosan ügyeltek arra, hogy a legapróbb részletek is az Orbán-kormány egykori államtitkárának, Vitézy Dávidnak kedvezzenek" - áll a bejegyzésben.



Karácsony Gergely úgy folytatta: ravasz stratégiával két főpolgármester-jelöltet is indítottak. "A hivatalos fideszes jelöltnek csak az volt a feladata, hogy létével hitelesítse a valódi fideszes jelöltet az ellenzéki szavazók előtt, majd az utolsó lehetséges pillanatban visszalépjen a javára."



Fel voltak háborodva, ha valaki szóvá tette, hogy összejátszanak és "a hazugságaik hangoztatására ketten együtt csaknem tízszer annyit költöttek a közösségi médiában, mint én a saját kampányomra". Szentkirályi Alexandra utolsó pillanatban való visszalépésével kiderült az igazság, de kevés idő volt arra, hogy az minden választópolgárhoz eljusson. De még így sem sikerült nyerniük - írta a főpolgármester.



Majd - mint folytatta - megpróbálkoztak a szavazatok újraszámolásával. Ennek elrendeléséhez semmilyen jogszabályadta feltétel nem teljesült, a javarészt a Fidesz szavazatszámlálóitól származó nyilatkozatok többségéről pedig utólag kiderült, hogy "valótlanságot állítottak".



Szerinte az NVB által elrendelt újraszámolás végrehajtása pedig olyan kaotikus volt, amely nem biztosította a legalapvetőbb jogállami garanciákat sem.



"Nem vádolok senkit tudatos választási csalással, az azonban mégiscsak különös, hogy a fideszes polgármesterek által irányított kerületben az érvénytelen szavazatokhoz arányosítva közel két és félszer (!) annyi új Vitézy-szavazatot találtak, mint az ellenzéki kerületekben" - közölte Karácsony Gergely.



Kiemelte, a választási folyamat átláthatatlansága miatt még azt is vállalta volna, hogy az egész városban ismételjék meg a főpolgármester-választást, "immár mentesen minden politikai és jogi manipulációtól".



"A Kúria jogerős döntése azonban ezt a vitát lezárta. A főpolgármesterségről természetesen nem mondok le, mondjanak le azok, akik félre akarták vezetni a budapestieket és akik képtelen voltak egy tisztességes újraszámlálást levezényelni" - írta Karácsony Gergely.



mti