Rossi csalódott – a szurkolótábor is...

2024. június 27. 12:53

A magyar labdarúgó-válogatott csoportkörös búcsúja után Marco Rossi szövetségi kapitány ugyan néhány dolgon változtatna az Európa-bajnoki felkészülésen, de ezeket csupán apróságnak nevezte.

mlsz

"Nem beszéltem senkivel a szerdai mérkőzéseket követően, melyekkel megpecsételődött a sorsunk. Három napot csak tétlenül várnunk kellett az eredményekre. Ezen a szinten bárki legyőzhet bárkit, ha egy csapat nem a legjobbját nyújtja. Ezért tudta Georgia felülmúlni Portugáliát, vagy Szlovénia pontot tudott szerezni Anglia ellen" - kezdte értékelését a csütörtöki sajtótájékoztatóján a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető. "Természetesen csalódottak vagyunk, mert az előző kontinensviadalhoz képest ugyan plusz egy pontot szereztünk, de ugyanúgy kiestünk a csoportkörben".



A láthatóan letörten nyilatkozó 59 éves szakember szerint most nehéz a rövid- vagy hosszútávú jövőről beszélnie, előbb pihennie kell, hogy teljesen kitisztítsa a fejét. Ahogy fogalmazott, egyáltalán nem élvezte az Eb-t, ami elsősorban a rossz rajtnak tulajdonítható, mert így számára sokkal stresszesebb volt, mint a három évvel ezelőtti. Azt pozitívumként értékelte, hogy a svájciak elleni nyitómérkőzés szörnyű első félideje után a válogatott képes volt felállni és a folytatásban jobb teljesítményt nyújtani.



"Remélem, negyven év elteltével sikerül újra kiharcolni a vb-részvételt, de mindenkinek meg kell értenie, hogy nem lehet ennyire rosszul kezdeni. Ezen a szinten ilyen ellenfelekkel szemben, muszáj jól kezdeni és még jobban kell befejezni a sorozatot. De összességében nem akarom kritizálni a játékosokat, mivel megtették, ami tőlük tellett. Azt látni kell, hogy többen nem a legjobb állapotban érkeztek a tornára, ez az egyik oka, hogy nem jutottunk tovább" - mondta Rossi, aki az MTI érdeklődésére úgy reagált, hogy a sikeres világbajnoki kvalifikációhoz a játék több elemében is fejlődni kell a nemzeti együttesnek, de az lesz a legfontosabb, hogy a futballisták játékban és csúcsformában legyenek.



Rossi egyetértett azzal, hogy a magyarok közül a harmadik csoportmeccs legjobbjának választott Sallai Roland nyújtotta a legjobb teljesítményt a mostani Eb-n, szerinte a Freiburg támadója megérett arra, hogy tegyen egy lépést előre a karrierjében, de ez nem rajta múlik.



"Nagyon jól futballozott, ő volt a legjobb játékosunk az Eb-n, de sajnos ez sem volt elég továbbjutáshoz" - mondta Rossi, aki ismét leszögezte, hogy a magyarok elsősorban a csapatmunkának köszönhetik az eddigi eredményeiket.



Rossi az egyetlen örömteli pillanatnak a skótok ellen 1-0-ra megnyert találkozó lefújását nevezte, de ez a boldogság is csak rövid ideig lett úrrá rajta. Arra a kérdésre, hogy bármit változtatna-e utólag, úgy felelt, hogy nagy dolgokat nem, de Nego Loic, Balogh Botond és Horváth Krisztofer sérülése miatt változtathatott volna a keret összetételén, ugyanakkor ez a válogatott teljesítményét összességében nem befolyásolta.



A magyarok a svájciaktól és a házigazda németektől elszenvedett kétgólos vereség után Csoboth Kevin 100. percben lőtt góljával 1-0-ra legyőzték Skóciát, így három ponttal és mínusz hármas (2-5) gólkülönbséggel fejezték be a tornát. A csoportharmadikok tabelláján a nyolcaddöntőről éppen lemaradó ötödik helyen végeztek. Három éve az előző kontinensviadalon is a csoportkörben búcsúztak Rossi tanítványai, akkor két ponttal negyedikek lettek Franciaország, Németország és Portugália mögött.



A nemzeti együttes legközelebb szeptember 7-én a Nemzetek Ligája negyedik idényének rajtján Németország vendége lesz Düsseldorfban.



mti