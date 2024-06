A hungarofób szélsőség 21 Magyarország-ellenes határozatot szavazott meg

2024. június 28. 13:38

Manfred Weber és az általa balra tolt Néppárt 21 Magyarország-ellenes határozatot fogadott el, szavazott meg az Európai Parlamentben (EP) - mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videóban.

Menczer Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországot a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrehozása, az LMBTQ-jogok miatt és azzal is támadták, hogy szerintük "Magyarország nem demokrácia".



Azért támadták Magyarországot, hogy ne kapja meg az országnak járó uniós forrásokat - fogalmazott.



A kommunikációs igazgató emlékeztetett, hogy a Magyarország-ellenes, Magyarországot támadó 21 határozat közül a momentumos Donáth Anna és Cseh Katalin 19-et megszavazott, "valószínűleg a maradék két alkalommal nem voltak ott".



Menczer Tamás hozzáfűzte, hogy "Gyurcsány Ferenc felesége" és a többi baloldali politikus is folyamatosan megszavazta a Magyarországot támadó határozatokat.



A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint jól látható a szövetség Manfred Weber és a magyar baloldal között és ehhez a szövetséghez csatlakozott most Magyar Péter.



Azért támadnak bennünket, mert nemet mondunk a háborúra, a bevándorlásra és az LMBTQ-propagandára - hangoztatta Menczer Tamás és a kormánypártok nevében Manfred Webernek és csatlósainak azt üzente, hogy a magyar álláspont a 21 támadást követően sem fog megváltozni.



mti