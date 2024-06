Adorján Béla lett a Jobbik elnöke

2024. június 29. 18:51

Adorján Bélát választották - egyedüli jelöltként, a leadott szavazatok 91 százalékával - a Jobbik-Konzervatívok elnökévé a párt szombati budapesti kongresszusán.

A tisztséget Adorján Bélán kívül Potocskáné Kőrösi Anita eddigi elnökhelyettes pályázta meg, de ő nem gyűjtötte össze a jelöltté váláshoz szükséges számú ajánlást.

Gyöngyösi Márton eddigi elnök, aki a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választások éjszakáján még azt jelezte, tervei szerint újra versenybe száll az elnöki posztért, végül nem nyújtotta be az induláshoz szükséges szándéknyilatkozatot.



A megválasztását követő sajtótájékoztatón az új pártelnök - aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés tagja, Vásárosnamény önkormányzatának képviselője, népi iparművész - azt hangsúlyozta: a tisztújítás során olyan időszakban- hozott felelős döntést a tagság, amikor a legfőbb feladat a stabilitás megteremtése és a párt visszavezetése a néhány éve elhagyott útra.



Adorján Béla szerint ez azt jelenti, hogy a Jobbik ismét az emberek mindennapi problémáival foglalkozik, határozott válaszokat adva a felmerülő kérdésekre, megerősítve a tagsággal való kapcsolatot, újraépítve a párt iránti bizalmat.



Az eseményen az is elhangzott: elnökhelyettessé a kongresszus - szintén egyedüli indulóként - Brenner Koloman országgyűlési képviselőt választotta. Továbbra is a Jobbik alelnöke marad Ander Balázs, Lukács László György, Z. Kárpát Dániel (mindhárman parlamenti képviselők) és Kvárik Anita, bekerült az elnökségbe Kesztyűs Attila és Révi Attila.



mti