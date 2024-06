Zivatarokkal indul július első hete, majd visszatér a kánikula

2024. június 30. 15:07

Záporokkal, zivatarokkal indul a július első hete, és sokfelé lesz élénk, olykor erős a szél. A hőmérséklet visszaesik, szerdán már 30 Celsius-fok alatti csúcshőmérséklet várható, a keleti országrészben pedig tartósan borult maradhat az ég. Majd ismét melegedés kezdődik, sok napsütés mellett a hét végére visszatér a kánikula - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn az erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők mellett általában több órára kisüthet a nap. Számítani kell záporokra, zivatarokra, az ország középső részén kisebb, nyugati, délnyugati, valamint északkeleti harmadán nagyobb számban. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati, nyugati szél. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26-33 fok között várható, délkeleten lesz melegebb az idő.



Kedden a déli és a keleti tájak felett felhős, egyes körzetekben akár tartósabban borult maradhat az ég, míg másutt csökken a felhőzet, a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütés valószínű. Reggelig délen és keleten még elszórtan előfordulhatnak záporok, zivatarok, napközben inkább már csak északkeleten lehet számítani kialakulásukra. A déli határvidék közelében napközben ugyanakkor eleredhet az eső. Az északnyugati, északi irányú szelet nagy területen kísérik erős lökések.

A minimum-hőmérséklet 14-21 fok között alakul, majd délutánra 23-30 fok közé melegszik fel a levegő, a tartósabban felhős, borongós déli tájakon valószínű a hűvösebb idő.



Szerdán erőteljesebb nappali gomolyfelhő-képződés mellett általában többórás napsütés valószínű, de a keleti, északkeleti országrész fölött egy tőlünk keletre kimélyülő ciklon hatására tartósabban borult maradhat az ég, és arrafelé tartós eső valószínű. Emellett legfeljebb nyugaton fordulhat elő kisebb eső, zápor, esetleg zivatar, a középső országrészben csapadék nem valószínű. Az északias irányú szelet továbbra is nagy területen élénk, egy-egy helyen még erős lökések kísérik. Hajnalra általában 11-19 fok közé csökken a hőmérséklet. Délutánra általában 23-28 fok közé melegszik fel a levegő, de a tartósan borult, csapadékos keleti tájakon 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet.



Csütörtökön alapvetően gomolyfelhős, napos idő várható, de a nap első felében még közép- és magasszintű felhőzet is lehet az ország felett. Elsősorban a nap első felében néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati irányba forduló szél az ország északi, északkeleti harmadán megélénkülhet. Hajnalban 10-18, a délutáni órákban 24-29 fok várható.



Pénteken sok napsütés várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, csapadék nem valószínű. A nyugati, északnyugati irányú szelet helyenként még élénk, erős lökések kísérhetik. Hajnalban 11-20, délután 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, és ismét melegszik az idő.



Szombaton a gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütésre van kilátás, csapadék nem valószínű. A déli, délkeleti irányba forduló szél nagy területen megélénkül, helyenként erős lökések is lehetnek. A hajnali 13-21 fokról általában 29-35 fok közé emelkedik a hőmérséklet, és újra beköszönt a kánikula.



Vasárnap erőteljesebbé váló gomolyfelhő-képződés mellett általában sok napsütés valószínű. Elszórtan már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Nagy területen kísérhetik erős lökések a délnyugati, déli irányú szelet. A hajnali 16-24 fokról 31-37 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

