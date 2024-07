A platószónok a rendszerváltás előkészítésének korszakát vizionálja

2024. július 6. 20:14

A politikai rocksztár, az utcai harcos korszaka véget ért, most a rendszerváltás előkészítésének korszaka következik - jelentette ki Magyar Péter a Tisza Párt "kampánynyitó rendezvényén" szombaton Budapesten.

Új emberekkel és új struktúrákkal, a Tisza Párt "árterének" felépítésével alapjaiban kívánják megújítani Magyarországot - közölte a párt alelnöke a MOM Sport rendezvényközpontban megtartott nagygyűlésen.



Minden magyar emberre szükség lesz ahhoz, hogy 2026-ban megnyerjék az országgyűlési választásokat, ezért "Tisza-szigeteket" alakítanak szerte az országban, olyan közösségeket, ahol nincs jobb és bal, csak magyar - tette hozzá a politikus.



Mint elmondta: ennek érdekében ősztől újra útnak indulnak, hogy eljuttassák az ország minden szegletébe a kormánypártok alternatívájának üzenetét, ám ezúttal már nem egyedül fog kampányolni, hanem párttársai, elismert szakemberek segítségével.



Megfogalmazása szerint június 9-én "vitorlázó repülővel" értek el világraszóló eredményt, az országgyűlési választásokra viszont már egy "hatalmas utasszállító flottára" lesz szükségük, ami milliárdos tétel. Vagyis egy ütőképes politikai erő működtetéséhez több támogató kell - tette hozzá



Ezért hozták létre a "rendszerváltó tagság programot", amihez immár 15 ezren csatlakoztak. Magyar Péter mindenkit arra kért, hogy lehetőségeihez mérten támogassa a rendszerváltás programját, egyben azt ígérte, hogy minden forint elköltése látható lesz.



Hozzátette: a Tisza Párt külföldi pénzeket eddig sem fogadott el és ezután sem fog.



Közlése szerint a jövő héten pályázatot hirdetnek a Tisza Párt európai parlamenti delegációjának munkáját segítő álláshelyekre és mindenkitől várják a javaslatokat a Tisza Párt 106 országgyűlési képviselő-jelöltjének személyére; a kiválasztási folyamat július végén elindul.



Ugyanakkor július közepétől elindul a Tisza Párt "immunitás programja". Vagyis a honlapjukon szereplő "digitális gyóntatószékre" anonim módon eljuttathatják az információikat mindazok, akik korrupciós visszaélést tapasztaltak, vagy visszaélésre kényszerítették őket.



Magyar Péter a beszédében elismerte, hogy követtek el hibákat, ám tanultak azokból és kétszer ugyanazt nem követik el. Ezzel kapcsolatban azt mondta: nyilván szokatlan, hogy egy politikus is lehet ember. Azt ígérte, ugyan óvatosabban mint eddig, de ezentúl is ember marad.



A továbbiakban hangsúlyozta, hogy több mint 1 352 000 ember szavazott arra június 9-én, hogy a Tisza Párt legyen a "nemzeti együttbűnözés rendszerének" valódi potens kihívója a következő országgyűlési választáson. Ez hatalmas felelősség és előre adott felhatalmazás arra, hogy lezárják az elmúlt húsz év rémálmát, ami Magyarországot az Európai Unió második legszegényebb és legkorruptabb országává tette.



Szerinte a kialakult helyzetért felelősek az ellenzéki pártok és politikusok is, akik ha megértették volna a helyzetet, a sokadik csúfos kudarc után leléptek volna, és nem a Fideszt tartották volna újra és újra hatalomban.



Ezzel kapcsolatban azt ígérte: ha a személye bármikor akadálya lesz a kormányváltásnak, akkor tudni fogja mit kell tennie a hazája érdekében.



Közlése szerint felelősek a fővárosért is, hiszen a Tisza Párté a közgyűlésben az egyik legnagyobb frakció. Beszámolt arról, hogy Karácsony Gergely főpolgármester már négyszemközti egyeztetésre is hívta, ám azt üzeni, hogy a Tisza Párt képviselői nem megvehetőek.



Nem fog semmilyen politikai alkut kötni Karácsony Gergellyel, aki Gyurcsány Ferenc szövetségese. Ez alapján Karácsony Gergellyel kötendő háttéralku a Tisza Párt részéről kizárt - mondta, hozzátéve, hogy a Tisza Párt csak ügyek mentén fog javaslatokat támogatni a Fővárosi Közgyűlésben.



Szerinte fontos politikai lehetőség az is, hogy az Európai Parlamentben képviselőként agrárkérdésekkel és vidékfejlesztéssel foglalkozhat, ami a Tisza Párt stratégiai célja. Továbbá az Európai Néppárt, az Európai Parlament legerősebb frakciója tagjaként - a Fidesszel ellentétben - érdemi befolyást gyakorolhatnak az európai döntésekre. Példaként említette, hogy tíz nap múlva egyeztet az EP elnökével az uniós pénzek hazahozatala érdekében.



Összefoglalva az a céljuk, hogy leváltsák az Európában "persona non grata"-ként kezelt Orbán Viktort és az Orbán-kormányt, lebontsák a "nemzeti együttbűnözés rendszerét" és visszavezessék az országot Európába, ahová mindig is tartozott - hangsúlyozta Magyar Péter.



A nagygyűlésen felszólalt Ordas Eszter és Porcher Áron, akik a Tisza Párt színeiben mandátumot nyertek a Fővárosi Közgyűlésben és Rost Andrea operaénekes.

mti