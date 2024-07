Brazil középpályást szerződtetett a Ferencváros

2024. július 8. 15:06

A bajnok Ferencváros labdarúgócsapata szerződtette a brazil Kady Borgest.

Krasznodarból jött – fradi,hu

A zöld-fehérek honlapjának hétfői beszámolója szerint a 28 esztendős támadó középpályás az orosz Krasznodartól igazolt Magyarországra.



"Kadyt nem kell senkinek sem bemutatni, hiszen nem is olyan rég, a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtezők alkalmával személyesen is megtapasztalhattuk, milyen képességekkel rendelkezik" - mondta az új szerzeményről Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója.



A sportvezető hozzátette, Borges "dinamikus játékos, aki a pálya utolsó harmadában folyamatos gólveszélyt jelent" az előkészítéseivel, illetve saját helyzeteivel.



"Egy nemzetközi szinten is tapasztalt játékosról van szó, aki tudja, milyen egy selejtezősorozatban nyomás alatt teljesíteni. Azt várjuk tőle, hogy mihamarabb beilleszkedjen, és már az első perctől kezdve nagy segítségünkre legyen a támadó harmadban" - fogalmazott Hajnal.



Borges a ghánai Isaac Pappoe és a szintén brazil Raul Gustavo után a harmadik nyári érkezője a BL-selejtezőre készülő zöld-fehéreknek.



mti