Az olaszoknál is hatalmas a hőség

2024. július 9. 13:19

Negyven fok feletti hőmérsékletet mérnek Szicília és Szardínia szigetén, de Olaszország többi részén is rendkívüli hőség várható legalább tíz napon át a kedden közölt előrejelzések szerint. Az Afrikából érkező forró levegő leginkább a szigeteken érezteti hatását: Szicíliában és Szardínián akár 43 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérő higanyszála. A többi dél-olaszországi területen és az ország középső részén szintén negyven fokhoz közeli értékeket várnak, de az északi Milánóban is harminchárom fok fölötti lesz a nappali hőmérséklet rendkívül magas páratartalommal. A kánikula éjjel sem csökken jelentősen, az előrejelzések szerint trópusi éjszakák várhatók.

A meteorológiai adatok azt mutatják, hogy a hőség már megérkezett Olaszországba, és az értékek szombatig folyamatosan emelkednek, majd legalább a következő hét közepéig nem lesz enyhülés. A nyár kezdete óta ez a negyedik hőhullám, amely elérte Olaszországot: a hőmérsékletek hat-nyolc fokkal magasabbak a megszokottnál.

Egyelőre közepes fokozatú, narancssárga színű riasztás lépett életbe a közép-olaszországi Róma, Latina, Frosinone, Rieti és Perugia térségében. Az egészségügyi minisztérium elrendelte készültség szerdán már Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Palermo, Pescara, Trieszt és Viterbo városára és környékére is vonatkozik.

A nyári kánikulához hozzászokott Olaszország nagy részén a fő nehézséget a csapadékhiány jelenti: korábbi felmérések szerint a déli térségeket, köztük Szicíliát a sivatagosodás veszélyezteti, miközben az ország középső régióiba trópusi időjárás költözött be.

MTI