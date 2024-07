Donald Trump: Joe Biden az egója miatt nem száll ki a kampányból

2024. július 9. 17:13

A republikánusok elnökjelöltje úgy véli, ha a demokrata pártvezetés nem ítéli úgy, hogy ellenfele alkalmatlan a pozícióra, akkor csak úgy tudnak megszabadulni tőle, ha maga Joe Biden dönt úgy, hogy kiszáll a versenyből. Donald Trump szerint Joe Biden elnök várhatóan továbbra is versenyben marad a demokrata elnökjelöltségért annak ellenére, hogy a párton belül egyre többen követelik: lépjen vissza egy fiatalabb jelölt javára - írja a Reuters nyomán a hvg.hu. "

Érdekes módon nagy hatalma van, mert őt támogatják a küldöttek. Tudják, ha megvannak neki a küldöttek, akkor az alkotmány 25. módosításán kívül nem tehetnek semmit, hogy kiszorítsák, hacsak ő maga nem dönt úgy, hogy kiszáll" - mondta Donald Trump. Az amerikai alkotmány 25. módosítása lehetővé teszi az alelnök és a kabinet tagjai számára, hogy az elnököt alkalmatlanná nyilvánítsák a tisztségéből eredő hatáskörök és kötelességek ellátására. Ilyen esetben az elnök feladatait az addigi elnöknek kell átvennie, ügyvezető elnökként. Eddig azonban nincs jele, hogy akár Kamala Harris, akár a vezető demokraták előhozakodtak volna ezzel a lehetőséggel.

Donald Trump mostani megszólalása ellentmond a közelmúltban videóra rögzített alkalmi kijelentésének, mikor egy golfpályán azt állította támogatóinak, hogy "kiszorította ellenfelét a versenyből". Mint írják, ennél lényegesen sértőbb dolgok is elhangoztak akkor. Joe Biden alkalmasságával kapcsolatban az utóbbi időben komoly kételyek merültek fel, miután minden várakozást alulmúló teljesítményt nyújtott az elnökjelöltek tévévitáján. A demokraták elkezdtek kétségbe esni, és még a liberális New York Times is elkezdett hangot adni olyan gondolatoknak, hogy talán jobb lenne, ha az elnök inkább kiszállna, hiszen a választás valódi tétje, hogy ki fogja vezetni az országot a következő négy évben, Joe Biden pedig pillanatnyilag nem tűnik erre alkalmasnak. A Fehér Ház a júniusi jelölti vita után igyekezett menteni a menthetőt, és később maga Joe Biden nyilatkozott úgy, hogy csak egy isteni közbeavatkozás tudná őt eltántorítani az indulástól - írja a lap.

InfoStart