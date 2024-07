A lapáttal fenyegető marad a főpolgármester

2024. július 12. 12:48

Három a magyar igazság: megnyertük egyszer, megnyertük másodszor és pénteken megnyertük harmadszor is - írta a főpolgármester pénteken a Facebook-oldalán, miután a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke a testület pénteki ülésén bejelentette, hogy a szavazatok újraszámlálása után Karácsony Gergely nyerte a főpolgármester-választást.

Karácsony Gergely úgy fogalmazott a közösségi oldalán, hogy nincs már mit újraszámoltatni, és ebben egy jó dolog biztosan van, hogy "nekem okom és módom van újra azt mondani: köszönöm, Budapest!".



Úgy folytatta, hogy öt éven át próbálták eltaposni "a város büntetésével, titkosszolgálati eszközökkel gyártott kompromatokkal, politikai megrendelésre végzett házkutatásokkal, a választási rendszer hegesztésével, kétjelöltes visszaléptetős játszmázással, politikai komisszár alkotmánybírákkal". "Nem sikerült, a fővárosiak átláttak az ármányon" - közölte.



"Nekem most azzal van dolgom, hogy folytassam annak a programnak a végrehajtását, amire megtisztelő felhatalmazást kaptam a budapestiektől. Több zöld, több gondoskodás, jobb egészség a budapestieknek, az elmúlt 30 év legnagyobb lakhatási programja, utcák és terek zöldítése, a klímaválság kezelése, a közösségi közlekedés és a közszolgáltatások további fejlesztése, ez a dolog. Bármi is történt az elmúlt hetekben, én ahhoz tartom magam, amit sokszor mondtam már: velem csak az nem tud együttműködni, aki nem akar" - fogalmazott a főpolgármester.



Jelezte, hogy a következő hetekben sok egyeztetés következik az új közgyűlés előkészítése érdekében, hogy közösen jövőt adjanak Budapestnek, mert Budapest köztársaság, "és biztos, hogy az is marad" .

MTI

Karácsony Gergely azzal fenyegette meg az ellene választáson induló várospolitikust, hogy lapáttal fogják agyonverni.

Gondola

MTI; Gondola