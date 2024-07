Magyar vezető áll a Szilágy megyei tanfelügyelőség élén

2024. július 12. 16:01

Faluvégi Ervin Zoltán eddigi főtanfelügyelő-helyettes személyében ideiglenes jelleggel magyar vezető áll az erdélyi Szilágy megye tanfelügyelőségének élén - számolt be pénteken a tanfelügyelőség tájékoztatása alapján a Monitorul de Salaj megyei lap.

Mint írták, Faluvégi Ervin Zoltánt csütörtökön nevezte ki főtanfelügyelőnek az oktatási minisztérium, megbízatása augusztus 31-ig tart. Az 56 éves fizikatanár eddig főtanfelügyelő-helyettesként dolgozott, előtte a zilahi Silvania Főgimnázium aligazgatói tisztségét is betöltötte - írta a lap.

Kinevezésének előzménye, hogy Ligia Deca román oktatási miniszter csütörtökön leváltotta tisztségéből Vasile Bulgarean főtanfelügyelőt, mert egyetemistaként együttműködött a kommunista titkosszolgálattal, a Securitatéval.



A PressOne tényfeltáró portál beszámolója szerint az oktatási miniszter öt hónappal azután menesztette Bulgareant, hogy a román legfelsőbb bíróság jogerős ítéletében megerősítette kollaboráns múltját.

Mint írták, Bulgareant 2020-ban nevezték ki a főtanfelügyelői tisztségbe, és négyszer hosszabbították meg mandátumát. Az oktatási tárca a portál kérdéseire azt válaszolta, hogy az idei évet kivéve mindegyik alkalommal nyilatkozatot írt alá, miszerint nem működött együtt a Securitátéval, ami kizáró ok a tisztség betöltéséhez.



Vasile Bulgarean ezzel szemben azt állítja, nem írt alá ilyen beszervezési nyilatkozatot, nem is kérték tőle. Ha bebizonyosodik, hogy mégis megtette, hamis nyilatkozattétellel vádolható - figyelmeztet a PressOne.



A volt matematikatanárt bukaresti egyetemistaként szervezte be a Securitate, és társairól, főként egyik magyar nemzetiségű kollégájáról kellett jelentenie Vali fedőnéven.



A portál szerint Bulgarean 2020 előtt több alkalommal is összesen 30 ezer lej (2,3 millió forint) összeggel támogatta a kisebbik román kormánypártot, a Nemzeti Liberális Pártot (PNL), melynek zilahi polgármesterjelöltje és képviselőjelöltje is volt. A lap helyi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a leváltott főtanfelügyelő a PNL egyik vezető politikusának, Lucian Bode volt belügyminiszternek a támogatását élvezi, ennek köszönheti, hogy múltja ellenére ily hosszú ideig tisztségben maradhatott.



mti