A kormány háborús nehézségek idején is védelmet nyújt a családoknak

2024. július 12. 22:04

A kormány a háború okozta gazdasági nehézségek idején is védelmet nyújt a magyar családoknak - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebookon pénteken közzétett videójában.

Elmondta: a kormány bankszámladíj- és kártyadíj-stopot vezetett be azért, hogy a bankok ne háríthassák az ügyfelekre a terheiket. A döntés előzménye, hogy a kormány a héten bejelentette a háborúellenes akciótervet. Ennek alapján védelmi hozzájárulást kell fizetnie azoknak a multinacionális vállalatoknak, amelyek extraprofitot halmoztak fel a háborús időkben. Ez a bankszektorra is vonatkozik.



"Fontosnak tartjuk, hogy a kirótt terheket a bankok ne háríthassák át a családokra. Ezért vezetjük be a díjemelési stopot a lakossági számlákhoz kapcsolódó díjak, költségek és egyéb fizetési kötelezettségekhez kapcsolódóan" - mondta Dömötör Csaba.



Ez azt jelenti, hogy december 31-ig a pénzügyi szolgáltatók a lakossági ügyfelek bankszámláinál közvetlen és közvetett díjemelést sem valósíthatnak meg egyoldalúan.

Ez a tiltás az összes fizetési számlához kapcsolódó díjra vonatkozik. Vonatkozik a már meglévő szerződésekre és az újakra is. A részletes szabályok a Magyar Közlönyben jelentek meg - tette hozzá az államtitkár.



"Az a célunk, hogy a háború okozta gazdasági nehézségek idején is védelmet nyújtsunk a magyar családoknak" - mondta Dömötör Csaba a Facebookon közzétett videóban.



mti