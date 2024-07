Merényletet tervezhetnek Milo Djukanovic ellen

2024. július 14. 17:45

A montenegrói rendőrség megerősítette Milo Djukanovic volt montenegrói köztársasági elnök védelmét, a belügyi tárca ugyanakkor közölte, egyelőre nem erősítették meg azokat a médiában megjelent híreszteléseket, amelyek szerint merényletet terveznek a politikus ellen, az ellenőrzés és a külföldi hírszerző ügynökségekkel történő egyeztetés még folyik.

Célponttá vált – fb

A montenerói közszolgálati televízió (RTCG) beszámolója szerint szombaton röppent fel a hír, amely szerint Milo Djukanovic tájékoztatta az illetékes hatóságokat, hogy egy külföldi bűnszervezet merényletet tervez ellene. A montenegrói rendőrség több közleményt is kiadott az ügyben, ezek mindegyikében az szerepel, hogy még nem erősítették meg, hogy valóban lenne ilyen terv, őket ilyenről senki nem tájékoztatta, sem a volt államfő, sem a biztonsági szolgálat nem kérte a közreműködésüket.



A Pobjeda című podgoricai napilap internetes oldala, valamint a Vijesti című hírportál szombaton arról is írt, hogy tudomása szerint egy belgrádi szervezett bűnözői csoport tervez merényletet Milo Djukanovic ellen, de a szervezetnek nemcsak Szerbiában, hanem Bosznia-Hercegovinában és Albániában vannak tagjai.



2016-ban már volt egy puccskísérlet az akkor Milo Djukanovic vezette kormány ellen, és állítólag merényletet kíséreltek meg a miniszterelnök ellen is. Az ügyben éppen két napja, pénteken született ítélet, minden vádlottat felmentettek.

mti