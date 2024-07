Hód támadott meg egy nőt Budapesten, térdig érő vízben

2024. július 15. 12:50

A nő kutyasétáltatás közben térdig belegázolt a Dunába a Népszigeten, ekkor történt a fájdalmasan végződő találkozás. A kutyát sétáltató nő a nagy meleg miatt térdig belement a vízbe, amikor egy szőrös állat nekiütközött, majd pedig éles fájdalmat érzett. Rögtön kiszalad a partra, és amikor visszanézett akkor pillantotta meg a hód fejét - írja az rtl.hu. A történtekről Nagy Dávid, MKKP-s önkormányzati képviselő számolt be. A nő a sérülés miatt rögtön orvoshoz fordult, azóta is oltásokra jár a harapás okozta lehetséges betegségek ellen, amelyek közepesen fájdalmasak - számolt be róla a képviselő a csatornának.

A környéken élők évek óta rendszeresen látnak hódokat, akik főként szürkületkor jönnek elő. Pataki Gábor, az Állatmentő Liga vezetője elmondta, a 2013-as árvíz óta lehet látni, hogy sokkal több hód van a Duna mentén, de kisebb patakokban is találtak már belőlük. A megharapott nő a közösségi médiában jelezte, hogy nem hibáztatja az állatot, hiszen ő hatolt be az életterébe, ugyanakkor olyan vélemények is vannak, miszerint táblával kellene figyelmeztetni az arra járókat a lehetséges veszélyre.

InfoStart