Közel egy napja vesztegelnek Nizzában egy Wizz Air-járat utasai

2024. július 15. 13:55

A nizzai repülőtéren rekedt, Budapestre tartó utasok között volt Hajdú Péter is, aki közvetítette az eseményeket. Vasárnap délután öt órakor kellett volna elindulnia Nizzából egy menetrend szerint közlekedő Wizz Air-gépnek, és röviddel hét óra előtt már be is kellett volna érkezzen Budapestre, csakhogy sem a gép, sem semmiféle helyettesítő járat nem indult el azóta a várakozó utasokkal - írja az utasok, így Hajdú Péter Instagramon közzétett beszámolója alapján is a Telex. Úgy tudni, meghibásodott a repülőgép.

A médiaszemélyiség legközelebb 19:30-kor posztolt, amikor az ígért pót-időpontban (19:30-kor) ismét nem tudott elindulni a gép, és az információt szolgáltató reptéri munkatárs azzal távozott, hogy hamarosan jön egy másik kolléga. Mint írta, az utasok türelmetlensége addigra már érzékelhető volt. Hajdú Péter későbbi bejegyzése szerint sem a gépnél, sem az információs pultnál nem volt senki. Azt írta, az emberek egyre ingerültebbek lettek, nem tudták, hol fognak éjszakázni. Következő posztjában azzal folytatta, hogy másnap 9:40-kor indul majd egy gép, és állítólag a társaság azt tanácsolta a várakozó utasoknak, hogy aludjanak, ahol tudnak, később megtérítik.

Mint írja a lap, Hajdú Péter a cikk írásakor már úton volt hazafelé egy Air France gépen, ám a Wizz Air több utasa még mindig Nizzában várakozik – erről délelőtt egy olvasó is írt. A lap olvasója szerint a legújabb indulási időpont 13:40, de továbbra sem kapnak információt, kupont csak külön kérésre kapnak, a repülőtársaság honlapjára hivatkozva.

InfoStart