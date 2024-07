Labdarúgó NB I - Kuznyecov ügyében csalás miatt feljelentést tesz a DVTK

2024. július 15. 19:43

A Diósgyőri VTK csalás miatt feljelentést tesz a labdarúgócsapat korábbi vezetőedzője, Kuznyecov Szergej ügyében.

Az egyesület honlapjának hétfői beszámolója szerint a szakember jogi képviselői a februári menesztést követően eljárást kezdeményeztek a klub ellen a nemzetközi szövetségnél (FIFA), amely ideiglenesen kizárta a miskolci klubot az átigazolásból.



"Álláspontunk szerint a Kuznyecov Szergej ügyben készült FIFA-beadványban, az ügyben jelentőséggel bíró angol nyelvű fordítások mindegyikéből kimaradt, hogy Kuznyecov magyar állampolgárként kötött szerződést, ezáltal megtévesztésre került a FIFA, mivel az iratokból nem derült ki számára, hogy korábbi vezetőedzőnk magyar állampolgár is. Erre való tekintettel ugyanis jogvitája a DVTK-val nem tartozna a FIFA hatáskörébe, hanem a magyar nemzeti jog hatálya alá tartozik. Kuznyecov Szergej egyébként munkaügyi pert is indított klubunk ellen Magyarországon - ez esetben magyar állampolgárként" - mondta Dányi Szilárd, a DVTK jogi képviselője.



Bajúsz Endre sportigazgató arról számolt be, a klub mindent megtesz annak érdekében, hogy a FIFA ideiglenes döntését megváltoztassa, de ha a fellebbezések sikertelenek lennének, vagy rövid időn belül nem eredményeznék az átigazolásból való kizáró határozat visszavonását, a DVTK akkor is biztosítani fogja az átigazoláshoz való jog visszaszerzését.



"Vagyis a most szerződtetni kívánt játékosoknak lesz játékengedélyük, így ezen ügy a DVTK labdarúgócsapatának szakmai működését semmilyen formában nem befolyásolja majd" - szögezte le a sportvezető.



Az OTP Bank Liga 2023/24-es idényét újoncként hetedik helyen záró DVTK három nappal a tavaszi rajt előtt bontott szerződést a Diósgyőrbe 2022 őszén érkezett Kuznyecovval, mivel az akkori megfogalmazás szerint "senki nem lehet fontosabb, mint a klub".



mti