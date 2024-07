Uszító politikai kultúra

2024. július 15. 22:48

A Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt várható elnökjelöltje elleni merénylet annak a politikai kultúrának az eredménye, amely szerint a politikai ellenfél veszélyt jelent a nemzetre és a demokráciára, ezért vele szemben minden eszköz megengedett - jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban hétfőn.

Érdemes meghallgatni a liberális brüsszeli politikusoknak a mindennapi kommunikációját, miszerint ha a jobboldal hatalomra kerül, az veszély a demokráciára nézve - emlékeztetett Orbán Balázs.



Ugyanis ez a retorika felmentvény minden szélsőséges számára: ha valaki a gonosz visszatérését akarja megakadályozni, akkor minden eszköz megengedett - tette hozzá.



Mint elmondta: ennek nem lenne szabad a politikai kultúra részévé válnia. Lehet egymást kritizálni, de az emberi méltóság kulcsfontosságú. Ugyanakkor el kell ismerni, hogy például Magyarországon, Európában, Amerikában demokratikus folyamatok eredményeképpen az emberek bizonyos liberális politikákat, háborúpárti és migrációs politikákat nem akarnak elfogadni - fűzte hozzá.



Felidézte, hogy csütörtökön, amikor Floridában együtt vacsoráztak Donald Trumppal, az is szóba került, hogy az amerikai politika végletesen eldurvult.



Ennek kapcsán úgy vélekedett: miközben megszokott, hogy Amerikából kritizálják más országok belpolitikai folyamatait, az látszik, hogy Amerikában soha nem látott a megosztottság.

És erőszakra való felhívások történnek,



Nyilvánvalóan nem jó, ha valaki azt állítja, hogy politikai ellenfelének győzelme veszélyt jelent a nemzetre, veszély a demokráciára nézve - mondta.



A továbbiakban Orbán Balázs hangsúlyozta: ugyan az Európai Unióban és Nyugaton nem zajlanak közvetlen harci cselekmények, csak Ukrajnában, de a Nyugat mégis teljesen egyértelműen azt gondolja, hogy háborúban áll Oroszországgal és a háborúban minden eszköz megengedett. Vagyis mindenki, aki ellene szól a háborús konszenzusnak, az belső ellenség, akivel szemben minden eszköz megengedett. Ez a megközelítés dominál a nyugati sajtóban a békepárti politikusokkal szemben és ez begyűrűzik Magyarországra is - vélekedett.



Meg kellene őrizni Magyarországot a béke szigetének és ezeket a szélsőséges megközelítéseket kívül tartani az ország határain - tette hozzá.



Elmondta, Orbán Viktor miniszterelnöknek a békemissziója során először a két háborús félhez kellett ellátogatnia, annak érdekében, hogy közvetlen információkat gyűjtsön. Mert jelen pillanatban nincs olyan ország a világon, amelyik mindegyik háborús féllel, illetőleg a legfontosabb közvetítőkkel tudna rövid időtávon belül tárgyalásokat folytatni.



Azt látszott Kijevben és Moszkvában is, hogy a háborús felek rendkívül elszántak és nem a vérontás befejezésére, hanem, az intenzitás fokozására készülnek. Vagyis ha nincs közvetítő erő, ami a béketeremtés érdekében lépne fel, akkor még nagyon sokáig eltarthat ez a háború - figyelmeztetett.



Ezért fontos volt - folytatta-, hogy a háborús felek mellett az esetleges közvetítőket is végiglátogassák és megpróbálják feltérképezni a béke felé vezető utat. Peking és Törökország elkötelezettnek tűnik a béke irányában, ám a liberális amerikai vezetés és európai szövetségeseik "befagyott állapotban vannak" és továbbra is háborús stratégiában gondolkodnak.



Donald Trump viszont újra nyilvánvalóvá tette számukra, hogy ha ő jön, akkor ezt egyedül megoldja. Ám Európának addig is lépnie kellene valamit, ezért a magyar miniszterelnök megírta a jelentését Brüsszel számára és egy stratégiai irányváltást javasol.



Eszerint addig is, amíg az Egyesült Államokat belpolitikai krízisei akadályozzák, az európaiak kezükbe vehetnék a saját sorsuk irányítását és stratégiai irányváltással békeközvetítőként tudnának fellépni - mondta a műsorban Orbán Balázs.

mti