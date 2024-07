Kreml: nem világos, hogy mit ért Zelenszkij "új békecsúcs" alatt

2024. július 16. 18:06

Nem világos, hogy mit jelent az Ukrajna által bejelentett "új békecsúcs" - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kedden a Zvezda katonai tévécsatornának.

Peszkov – tass/Alekszander Kazakov

Peszkov arra reagált, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn azt hangoztatta: a "második nemzetközi békecsúcson", amelynek időpontját még nem tűzték ki, már Oroszországnak is részt kellene vennie. Az első ilyen elnevezéssel megtartott svájci találkozóra Moszkvát nem hívták meg.



"Az első békecsúcs egyáltalán nem volt békecsúcs. Ezért, hogy Volodimir Zelenszkij mit ért ez alatt, azt először is meg kell értenünk" - mondta Peszkov.



A svájci Bürgenstockban június 15-én és 16-án tartottak nemzetközi konferenciát az orosz-ukrán konfliktusról. A záróközleményt 79 ország írta alá.



Peszkov kedden újságíróknak a rendezés kilátásairól nyilatkozva azt mondta, hogy a jelenlegi amerikai kormányzat ellenzi az Ukrajnáról szóló párbeszédet, és "továbbra is ragaszkodik a háború folytatásához az utolsó ukránig", amire nem sajnálja sem a pénzügyi forrásokat, sem a hadfelszerelést. A szóvivő szerint Kreml ebből a realitásból indul ki.



Azokkal a találgatásokkal kapcsolatban, hogy Donald Trump az amerikai elnökválasztás megnyerése után közvetítővé válhatna-e az ukrajnai rendezésben, Peszkov rámutatott, hogy a politikus egyelőre csak elnökjelölt, és meg kell várni, hogy az amerikai választók hogyan döntenek a jövőjükről.



A szóvivő úgy vélekedett, hogy korai lenne még a frissen megnevezett James David Vance amerikai republikánus alelnökjelölt tevékenységét is értékelni, noha ismertek a médiában megjelent nyilatkozatai. Hozzátette, egy dolog, ha valaki jelölt, és egy másik, ha már gyakorló vezető.

mti